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Карвахаль на чемпионате мира 2018 говорил официантке, что хочет заняться с ней сексом
Игрок уже собирается подать в суд на СМИ
Getty Images / Global Images Ukraine
Мексиканец Алекс Пенья работал переводчиком сборной Испании на чемпиоанте мира 2018 года. Он рассказал в интервью Che América Latina, как Дани Карвахаль говорил о сексе с официанткой, а Давид де Хеа провел ночь с одной из девушек.
Примечательно, что видео со словами Пеньи было опубликовано ещё в октябре прошлого года, но не получило широкого распространения.
"Я был на кухне и разговаривал (с официантками), когда подошли Начо Монреаль, Дани Карвахаль и Давид Де Хеа и попросили меня пригласить их на вечеринку.
Мы поднялись в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступил в роли переводчика. Внезапно Карвахаль попросил меня сказать одной из девушек, что хочет засунуть свой член ей в глотку", – сказал Пенья.
Также переводчик рассказал, что Давид де Хеа, который на тот момент уже встречался со своей будущей женой, провел ночь с одной из девушек. Других игроков девушки отвергли.
"Они вернулись сердитыми, и Карвахаль не понял, как можно было отвергнуть игрока мадридского "Реала", – заявил переводчик.
Карвахаль ответил на публикации в СМИ:
Вся информация, прозвучавшая в прессе в эти дни по мне, абсолютно неправдива. От моего участия в политических партиях до сексуального насилия на чемпионате мира 2018 года в России. Я считаю совершенно грустным и очень деликатным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, предоставляя доверия словам третьих лиц, запятная мое имя и честь. Я уже обратился в суд", – заявил игрок мадридского "Реала".
Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas.— Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) September 13, 2023
Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018.
Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios… https://t.co/vkaMgZgClC
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