Ла Лига теперь спонсирует Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллан-тисилиогогогоч. Это клуб с самым длинным названием из Уэльса

Ла Лига объявила о сотрудничестве с Уэльским "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч" – это клуб с самым длинным названием в мире. Соглашение рассчитано на один сезон.

Клуб 5-го дивизиона для краткости также называют "Лланфэйрпвлл". Ла Лига заменила каждую из удвоенных "л", которые встречаются в названии клуба ("Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч") 5 раз, на свой логотип, который также является удвоенной "л".

Забавный факт: Ла Лига на официальном сайте назвала сделку с клубом "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч" сделкой "двух крупнейших имен в мире".

В рамках сотрудничества предусмотрены определенные активности на протяжении следующего сезона. Также на форме "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч" теперь будет отображаться двойная "Л" из логотипа Ла Лиги.