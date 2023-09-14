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Ла Лига теперь спонсирует Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллан-тисилиогогогоч. Это клуб с самым длинным названием из Уэльса

Испания
Обновлено
(1 голосов)

"Сделка двух крупнейших имен в мире"

Ла Лига теперь спонсирует Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллан-тисилиогогогоч. Это клуб с самым длинным названием из Уэльса

Фото: laliga.com

Новина українською

Ла Лига объявила о сотрудничестве с Уэльским "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч" – это клуб с самым длинным названием в мире. Соглашение рассчитано на один сезон.

Клуб 5-го дивизиона для краткости также называют "Лланфэйрпвлл". Ла Лига заменила каждую из удвоенных "л", которые встречаются в названии клуба ("Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч") 5 раз, на свой логотип, который также является удвоенной "л".

Забавный факт: Ла Лига на официальном сайте назвала сделку с клубом "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч" сделкой "двух крупнейших имен в мире".

В рамках сотрудничества предусмотрены определенные активности на протяжении следующего сезона. Также на форме "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч" теперь будет отображаться двойная "Л" из логотипа Ла Лиги.

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В статье: Ла Лига
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Источник:
laliga.com

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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.09.2023 в 09:49
бьмыбчсддоавмывдмдмляжояылмяьижчсжиьавжылаьмьмыдчтяапвбжфд!!! ))))
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0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.09.2023 в 09:27
Що нагадує мені савєцкодрочні назви на кшталт "главтресткомунбитстройдрочмаш" і тд .
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+1
0
Caballero (DC)
14.09.2023 в 08:09
А пояснити чому така назва звивин нема.
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
14.09.2023 в 07:55
Когда придумывали название, на клавиатуру запрыгнул кот
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+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
14.09.2023 в 03:42
Як ви таку назву написали). Я ледве прочитав. Ну як можна так назвати клуб? Та ніхто з поціновувачів футболу її не вимовить
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+1
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