Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны новые лимиты расходов клубов Ла Лиги. Лимит Барселоны уменьшился на 378,79 миллионов евро
Стали известны новые лимиты расходов клубов Ла Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Потолок зарплат, или лимит расходов на спортивный состав в Ла Лиге - это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию.
Самый высокий лимит установлен для "Реала" - 727,45 млн евро (в феврале 2023 года было 683,46, лимит увеличился на 43,99 млн), за ним следует "Атлетико" - 296,36 млн (минус 19,46 млн). Замыкает тройку "Барселона" с лимитом в 270,03 млн (648,83 млн в феврале, минус 378,79 млн по сравнению с прошлым периодом).
Более 100 млн лимиты у "Севильи" (168,72 млн), "Вильярреала" (143,92 млн), "Реал Сосьедада" (124,75) и "Атлетика" (100,06 млн).
Самый маленький лимит у "Алавеса" - 31,28 млн.
Популярное сейчас
- Офицер безопасности Диназа погиб в бою с российскими оккупантами
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Звягель официально представил преемника Максимова
- Фантастическое перевоплощение Эдуарду Камавинги из худого подростка в машину из мышц. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
Новости по теме
- 15:25 Зарубежные В Барселоне указали на 4 судейские ошибки в пользу Реала с начала чемпионата
- 14:02 Зарубежные Яремчук в Валенсии, Барса арендовала португальцев, Реал подписал Кепу. Все трансферы лета-2023 в Испании
- 01:44 Прогнозы на футбол Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023