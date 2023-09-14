Стали известны новые лимиты расходов клубов Ла Лиги. Лимит Барселоны уменьшился на 378,79 миллионов евро

Потолок зарплат, или лимит расходов на спортивный состав в Ла Лиге - это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию.

Самый высокий лимит установлен для "Реала" - 727,45 млн евро (в феврале 2023 года было 683,46, лимит увеличился на 43,99 млн), за ним следует "Атлетико" - 296,36 млн (минус 19,46 млн). Замыкает тройку "Барселона" с лимитом в 270,03 млн (648,83 млн в феврале, минус 378,79 млн по сравнению с прошлым периодом).

Более 100 млн лимиты у "Севильи" (168,72 млн), "Вильярреала" (143,92 млн), "Реал Сосьедада" (124,75) и "Атлетика" (100,06 млн).

Самый маленький лимит у "Алавеса" - 31,28 млн.