Гути: Ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для Барсы

Бывший полузащитник "Реала" Гути прокомментировал сравнение дебюта Ламина Ямаля за "Барселону" с дебютом Лионеля Месси.

"Ямаль очень хорош, но ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для "Барсы", - цитирует El Chiringuito TV Гути.

16-летний Ямал является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2023/24 он принял участие в 4 матчах и сделал 2 голевые передачи. Молодой воспитанник "Барсы" уже успел дебютировать за главную сборную Испании, и отметился голом в первом же матче и стал самым молодым игроком, который забивал в сборной.