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Гути: Ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для Барсы

Испания
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Бывший полузащитник Реала Гути прокомментировал сравнение Ламаля с Месси

Гути: Ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для Барсы

Фото: twitter.com/UEFAcom_de

UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник "Реала" Гути прокомментировал сравнение дебюта Ламина Ямаля за "Барселону" с дебютом Лионеля Месси.

"Ямаль очень хорош, но ни один игрок не приблизится к тому, кем является Месси для "Барсы", - цитирует El Chiringuito TV Гути.

16-летний Ямал является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2023/24 он принял участие в 4 матчах и сделал 2 голевые передачи. Молодой воспитанник "Барсы" уже успел дебютировать за главную сборную Испании, и отметился голом в первом же матче и стал самым молодым игроком, который забивал в сборной.

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В статье: Ламин Ямал
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Источник:
elchiringuitotv

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