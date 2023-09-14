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4-х игроков молодежных команд Реала арестовали по подозрению в распространении секс-видео
Натворили глупостей
Фото: realmadrid.com
"Реал" выпустил официальное заявление, в котором подтвердил арест 4-х игроков молодежных команд клуба в деле о распространении секс-видео. В ролике участвует несовершеннолетняя, сообщает El Confidencial.
"Реал Мадрид" объявляет, что ему стало известно, что игрок "Кастильи" и три игрока "Реал Мадрид С" дали показания в Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемое распространение личного видео в WhatsApp.
Когда клуб будет детально ознакомлен с фактами, он примет соответствующие меры"
Имена футболистов не раскрываются.
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