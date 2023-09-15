Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" - "Бетис": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Pulg/Anadolu Agency
Сразу после коротенькой международной паузы "Барселоны" примет дома команду, стабильно играющую в Лиге Европы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Опасность? Да, она существует, но "Барселоне" повезло, что "Бетис" не в лучших кондициях. Травмы Карвалью, Фекира, Руибаля и Луиса Энрике сильно ударили по потенциалу довольно симпатичной команды Мануэля Пеллегрини, и теперь она, вероятно, будет бита каталонцами.
В пользу интриги говорит лишь тот факт, что сама "Барса" еще не побеждала в этом сезоне легко - успехи есть, но какие-то натужные, выстраданные.
Удастся ли каталонцам наконец показать, кто здесь чемпион - узнаем 16 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало трансляции - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Тест амбиций Леверкузена. Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 15.09.2023
- Сидорчук и Вестерло: ради чего капитан Динамо направился в предпоследнюю команду Бельгии
- Бельгия – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Карвахаль на ЧМ-2018 сказал официантке, что хочет заняться с ней сексом – экс-переводчик сборной Испании
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО