Барселона - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Сразу после коротенькой международной паузы "Барселоны" примет дома команду, стабильно играющую в Лиге Европы.

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Опасность? Да, она существует, но "Барселоне" повезло, что "Бетис" не в лучших кондициях. Травмы Карвалью, Фекира, Руибаля и Луиса Энрике сильно ударили по потенциалу довольно симпатичной команды Мануэля Пеллегрини, и теперь она, вероятно, будет бита каталонцами.

В пользу интриги говорит лишь тот факт, что сама "Барса" еще не побеждала в этом сезоне легко - успехи есть, но какие-то натужные, выстраданные.

Удастся ли каталонцам наконец показать, кто здесь чемпион - узнаем 16 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало трансляции - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Бетіс Смотреть трансляцию

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