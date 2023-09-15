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Валенсия - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Валенсия" - "Атлетико": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Валенсия - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Побитая кризисом и Питером Лимом "Валенсия" примет одну из сильнейших команд Испании, и именно в такой день за "Летучих мышей" дебютирует наш Роман Яремчук.

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То есть, это еще неофициально, но почти наверняка. Помимо украинца в составе "Валенсии" только один нападающий, да и тот забил за весь прошлый сезон только один раз. Надо ли удивляться, что команда едва избежала вылета?

"Атлетико", конечно, намного сильнее, но у него есть свойство сбиваться на выносы на чужих полях, если соперник и трибуны достаточно храбры. Месяц назад мы видели подобное на "Бенито Вильямарине" (0:0).

Удастся ли "Валенсии" повторить тот подвиг "Бетиса" - увидим 16 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия смотреть футбол онлайн
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