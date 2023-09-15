Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Валенсия" - "Атлетико": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Побитая кризисом и Питером Лимом "Валенсия" примет одну из сильнейших команд Испании, и именно в такой день за "Летучих мышей" дебютирует наш Роман Яремчук.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
То есть, это еще неофициально, но почти наверняка. Помимо украинца в составе "Валенсии" только один нападающий, да и тот забил за весь прошлый сезон только один раз. Надо ли удивляться, что команда едва избежала вылета?
"Атлетико", конечно, намного сильнее, но у него есть свойство сбиваться на выносы на чужих полях, если соперник и трибуны достаточно храбры. Месяц назад мы видели подобное на "Бенито Вильямарине" (0:0).
Удастся ли "Валенсии" повторить тот подвиг "Бетиса" - увидим 16 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Тест амбиций Леверкузена. Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 15.09.2023
- СБУ провводит обыск у нардепа Нестора Шуфрича, ему инкриминируют государственную измену - источник
- Теперь официально. ВСУ освободили Андреевку Донецкой области - Генштаб
- 17-летний форвард, за которого Реал заплатит 72 миллиона евро, рассказал, как любит проводить досуг
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
Новости по теме
- 19:24 Зарубежные Валенсия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- 01:45 Зарубежные Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна
- 09:30 Зарубежные Милан против Ювентуса и визит Ярмоленко в Манчестер. Какой футбол смотреть на выходных