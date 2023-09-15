Валенсия - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Побитая кризисом и Питером Лимом "Валенсия" примет одну из сильнейших команд Испании, и именно в такой день за "Летучих мышей" дебютирует наш Роман Яремчук.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

То есть, это еще неофициально, но почти наверняка. Помимо украинца в составе "Валенсии" только один нападающий, да и тот забил за весь прошлый сезон только один раз. Надо ли удивляться, что команда едва избежала вылета?

"Атлетико", конечно, намного сильнее, но у него есть свойство сбиваться на выносы на чужих полях, если соперник и трибуны достаточно храбры. Месяц назад мы видели подобное на "Бенито Вильямарине" (0:0).

Удастся ли "Валенсии" повторить тот подвиг "Бетиса" - увидим 16 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Валенсія - Атлетіко Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>