Роберт Левандовский: До Барселоны я был машиной. Теперь я в большей степени человек

Роберт Левандовский признал, что в "Барселоне" его игра изменилась.

"Я не думаю о Саудовской Аравии. Я очень счастлив в "Барселоне", в этом городе, как и моя семья.

До "Барселоны" я частично был машиной. Здесь я в большей степени стал человеком. У меня контракт на два года с опцией продления.

До пандемии у меня в голове плотно сидела мысль о МЛС, но каким-то образом я передумал. Сложно это представить после отрезка в "Барселоне", - сказал форвард.