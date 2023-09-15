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Роберт Левандовский: До Барселоны я был машиной. Теперь я в большей степени человек

Испания
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Роберт признал, что его игра изменилась

Роберт Левандовский: До Барселоны я был машиной. Теперь я в большей степени человек

Twitter FC Barcelona

UA-Футбол
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Роберт Левандовский признал, что в "Барселоне" его игра изменилась.

"Я не думаю о Саудовской Аравии. Я очень счастлив в "Барселоне", в этом городе, как и моя семья.

До "Барселоны" я частично был машиной. Здесь я в большей степени стал человеком. У меня контракт на два года с опцией продления.

До пандемии у меня в голове плотно сидела мысль о МЛС, но каким-то образом я передумал. Сложно это представить после отрезка в "Барселоне", - сказал форвард.

В этом сезоне Ла Лиги польский нападающий в четырех матчах забил два гола и однажды ассистировал.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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