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Валенсия - Атлетико: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Испания
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Ожидаем дебют Романа Яремчука

Валенсия - Атлетико: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

16-го сентября в рамках пятого тура Примеры 2023/24 "Валенсия" в родных стенах будет принимать бронзового призера прошлогоднего розыгрыша чемпионата Испании мадридский "Атлетико". К этому матчу, и вообще к "летучим мышам" в текущем сезоне, будет приковано особое внимание украинских болельщиков, поскольку за левантийский клуб выступает форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за "Валенсию" и "Атлетико". В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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