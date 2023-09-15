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Валенсия - Атлетико: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Ожидаем дебют Романа Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
16-го сентября в рамках пятого тура Примеры 2023/24 "Валенсия" в родных стенах будет принимать бронзового призера прошлогоднего розыгрыша чемпионата Испании мадридский "Атлетико". К этому матчу, и вообще к "летучим мышам" в текущем сезоне, будет приковано особое внимание украинских болельщиков, поскольку за левантийский клуб выступает форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за "Валенсию" и "Атлетико". В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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