Примера. Райо Вальекано - Алавес 2:0. Оттолкнулись от дна

"Райо Вальекано" собрался после 0:7 с "Атлетико", а вот "Алавес" проиграл третий выезд из трех.

Все, что сумели баски - это навязать видимость борьбы. Они боролись, бились, но 1:8 по ударам в створ ворот лучше всего характеризуют матч.

Да, Риоха упустил явную возможность забить, но сколько не забил "Райо"? Кике Перес, Альваро Гарсия, Камельо - все имели шансы.

В итоге счет открыл Паласон с пенальти, который назначил судья за фол Солы на Альваро.

Ну, а после серии замен впервые за "Райо" отличился 8-миллионный новичок Хорхе де Фрутос - этому взятию ворот предшествовала идеальная контратака с участием де Томаса и все того же неугомонного Альваро.

1 - Against Alavés, Álvaro García ???????? became the first Rayo Vallecano player to assist a goal and win a penalty in the same LaLiga game since Joaquín Larrivey ???????? against Real Sociedad in March 2014. Ace. pic.twitter.com/S0skPcAjbu