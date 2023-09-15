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Примера. Райо Вальекано - Алавес 2:0. Оттолкнулись от дна
"Молнии" отреагировали на два сухих поражения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Райо Вальекано" собрался после 0:7 с "Атлетико", а вот "Алавес" проиграл третий выезд из трех.
Все, что сумели баски - это навязать видимость борьбы. Они боролись, бились, но 1:8 по ударам в створ ворот лучше всего характеризуют матч.
Да, Риоха упустил явную возможность забить, но сколько не забил "Райо"? Кике Перес, Альваро Гарсия, Камельо - все имели шансы.
В итоге счет открыл Паласон с пенальти, который назначил судья за фол Солы на Альваро.
Ну, а после серии замен впервые за "Райо" отличился 8-миллионный новичок Хорхе де Фрутос - этому взятию ворот предшествовала идеальная контратака с участием де Томаса и все того же неугомонного Альваро.
1 - Against Alavés, Álvaro García ???????? became the first Rayo Vallecano player to assist a goal and win a penalty in the same LaLiga game since Joaquín Larrivey ???????? against Real Sociedad in March 2014. Ace. pic.twitter.com/S0skPcAjbu— OptaJose (@OptaJose) September 15, 2023
В таблице после победы "Молнии" с 9 очками вернулись в ТОП-5. "Алавес", у которого 6 баллов в копилке, выпал из ТОП-10.
5-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Алавес" - 2:0
Голы: Паласон, 43 (с пенальти), де Фрутос, 82
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Валентин, Унаи Лопес (Трехо, 87)- Паласон (де Фрутос, 77), Кике Перес (Сисс, 65), Альваро Гарсия (Бебе, 88) - Камельо (де Томас, 77)
"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Марин, Дуарте (Хави Лопес, 69) - Гевара, Бланко - Сола (Реббах, 64), Гуриди (Хаджи, 64), Риоха (Каррикабуру, 83) - Кике (Саму, 68)
Предупреждения: Аридане, 19, де Томас, 90+4 - Дуарте, 23, Сола, 41, Хаджи, 90+4
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