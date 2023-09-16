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Дебютирует ли Роман Яремчук? Валенсия - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Валенсия - Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Валенсия" и "Атлетико" сейчас не конкуренты, это команды из разных полюсов таблицы. Однако матч все равно интересен из-за исторической составляющей, а также – из-за присутствия в составе "Валенсии" Романа Яремчука. Ожидается его дебют.
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Матч пятого тура Ла Лиги состоится в субботу, 16-го сентября, в 17:15. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 2.
Чемпионат Испании
"Валенсия" 17:15 "Атлетико"
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Трансляція матчу Валенсія - АтлетикоСмотреть трансляцию
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