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Барселона - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Барселона" не лидирует в своем чемпионате, но глобальные выводы делать еще рано. Главная задача команды Хави – набрать тот ритм, который поможет минимизировать потери во время насыщенной осени. Матч с "Бетисом" – еще и важная проверка перед стартом в Лиге чемпионов.
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Матч пятого тура Ла Лиги состоится в субботу, 16-го сентября, в 22:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Испании
"Барселона" 22:00 "Бетис"
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