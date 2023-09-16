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Барселона - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Барселона - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не лидирует в своем чемпионате, но глобальные выводы делать еще рано. Главная задача команды Хави – набрать тот ритм, который поможет минимизировать потери во время насыщенной осени. Матч с "Бетисом" – еще и важная проверка перед стартом в Лиге чемпионов.

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Матч пятого тура Ла Лиги состоится в субботу, 16-го сентября, в 22:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Испании

"Барселона" 22:00 "Бетис"

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Трансляція матчу Барселона - Бетіс
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