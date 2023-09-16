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Примера. Валенсия - Атлетико 3:0. Яремчука нет, а сенсация есть
Великолепная игра от "Летучих мышей"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Валенсия" шокировала "Атлетико" и абсолютно по делу разгромила третью команду Ла Лиги.
"Матрасники" сами виноваты; они вышли на поле вальяжно. Также по команде ударили травмы де Пауля с Коке, а еще ошибки Симеоне с выбором состава. Латерали Аспиликуэта и Рикельме - это было ужасно.
Уго Дуро уже на 5-й минуте намекнул "Атлетико", как пройдет вечер - его открывание и удар после прострела Каноса были великолепны.
В следующие полчаса форвард "Валенсии" еще 2-3 раза плотно пробивал и заставлял Облака отбивать мяч перед собой. "Атлетико" на поле словно не было; интенсивный прессинг и беговая работа от "Летучих мышей" уничтожили его. Также впечатлил Серхи Канос - в парня словно вселился сам Мендьета.
3 - Hugo Duro has scored three goals in his last three @LaLigaEN games, as many as in his previous 49 games in the competition. This is his second league brace, both against Atlético de Madrid.— OptaJose (@OptaJose) September 16, 2023
Lethal. pic.twitter.com/XSudsOWnU1
Еще до перерыва "Валенсия" забила второй - это Дуро, приняв вертикальный пас в контратаке, отыграл сразу двух защитников и вратаря.
В перерыве Симеоне попытался исправить положение заменами, но хотя Молина хорошо вошел в игру, было уже поздно.
Поймавшая кураж "Валенсия" на 54-й минуте де-факто закрыла матч - это уже Хави Герра продемонстрировал дриблинг и блестящий удар с места из-за пределов штрафной. За этим парнем будущее, тут никаких сомнений.
В таблице у "Валенсии" после победы 9 очков - это 5-6 место. У "Атлетико" - 7 баллов и матч в запасе.
Ах да, Роман Яремчук снова просидел 90 минут на лавке. То ли адаптация затягивается, то ли его уровень просто не устраивает Рубена Бараху - одно из двух.
5-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Атлетико" - 3:0
Голы: Дуро, 5, 34, Герра, 54
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Тарреха, 83), Москера, Диахаби, Гайя (Озкачар, 70) - Пепелу, Герра - Фран Перес, Алмейда (Амалла, 70), Канос (Диего Лопес, 59) - Дуро (Гильямон, 83)
"Атлетико": Облак - Аспиликуэта, Савич (Молина, 46), Витсель, Эрмосо (Сауль, 62), Рикельме (Корреа, 46) - Льоренте, Барриос, Лемар (Галан, 44) - Гризманн (Хименес, 62), Мората
Предупреждения: Мамардашвили, 56 - Эрмосо, 23, Льоренте, 36, Гризманн, 37, Сауль, 74
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