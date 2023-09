Примера. Валенсия - Атлетико 3:0. Яремчука нет, а сенсация есть

"Валенсия" шокировала "Атлетико" и абсолютно по делу разгромила третью команду Ла Лиги.

"Матрасники" сами виноваты; они вышли на поле вальяжно. Также по команде ударили травмы де Пауля с Коке, а еще ошибки Симеоне с выбором состава. Латерали Аспиликуэта и Рикельме - это было ужасно.

Уго Дуро уже на 5-й минуте намекнул "Атлетико", как пройдет вечер - его открывание и удар после прострела Каноса были великолепны.

В следующие полчаса форвард "Валенсии" еще 2-3 раза плотно пробивал и заставлял Облака отбивать мяч перед собой. "Атлетико" на поле словно не было; интенсивный прессинг и беговая работа от "Летучих мышей" уничтожили его. Также впечатлил Серхи Канос - в парня словно вселился сам Мендьета.

3 - Hugo Duro has scored three goals in his last three @LaLigaEN games, as many as in his previous 49 games in the competition. This is his second league brace, both against Atlético de Madrid.



