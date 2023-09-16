Примера. Атлетик поднялся в зону ЛЧ, автобус Мальорки победил Бенитеса

Разгромная, но при этом не самая простая победа "Атлетика".

Лишившись финтов и скорости травмированного Нико Уильямса, баски попытались взять свое напором. Они со старта осадили ворота "Кадиса", но мяч не шел в ворота.

Ойян Сансет дважды обстрелял каркас, а по истечении часа игры "Кадис" наконец выбежал в контратаку и свой шанс загубил уже Макси Гомес.

Парадоксально, но именно с этого началось избиение гостей. Они чуть раскрылись, поверили в себя - и де Маркос тут же выпилил идеальный навес на голову Гурусете - 1:0.

Через две минуты уже Вильялибре забил не без помощи удобного рикошета. Ну, а в концовке дело доделал Иньяки Уильямс за счет быстрых ног.

????????| BREAKING: Barcelona have made contact with Nico Williams’ agents. The player’s contract at Athletic Bilbao is until June 2024. [@Alfremartinezz] #fcblive ???????? pic.twitter.com/Mh7Vp2sK5W — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 14, 2023

У "Кадиса" после сегодняшнего 7 очков, у "Атлетика" - 10, и это уже зона ЛЧ. Кто бы мог подумать после унылых 0:2 с "Реалом" в стартовом туре.

5-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Кадис" - 3:0

Голы: Гурусета, 66, Вильялибре, 68, Уильямс, 90

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Йерай, 68), Берчиче - Весга, де Галларета (Унаи Гомес, 81) - Уильямс, Сансет (Эррера, 81), Беренгер (Муньяин, 63) - Гурусета

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Наварро, 59), Алькарас (Алекс, 78), Эскаланте, Собрино (Макси Гомес, 59) - Рамос (Негредо, 77), Рохер Марти (Мачис, 59)

Предупреждения: Паредес, 45+2 - Фали Хименес, 46, Алькарас, 50, Макси Гомес, 87, Хави Эрнандес, 90+3

А вот здесь "автобус" не просто выстоял, но даже победил.

Вдумайтесь только: в старте "Мальорки" вышли пятеро защитников и четверо центральных хавбеков! Естественно, это сделало игру вязкой, почти лишило ее остроты.

"Сельта" создала первый острый шанс лишь после перерыва - это Старфельт чудом попал в каркас с близкого расстояния.

После него убойный шанс потерял Жонатан Бамба - звездный новичок "Кельтов", замыкая прострел Аспас, пробил в перекладину, от которой мяч опустился на линии. Повтор показал, что гола, скорее, не было, чем был.

"Мальорка" все это время только отбивалась, защищались, но на 85-й минуте, когда "Балаидос" уже согласился на ничью, внезапно забил Мурики - помог банальный навес и скидка Дани Родригеса. Невероятно!

По итогам матча у "Сельты" Рафы Бенитеса 4 очка в таблице; у "Мальорки" Хавьера Агирре - 5.

5-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Мальорка" - 0:1

Гол: Мурики, 85

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Нуньес, Старфельт, Домингес (Тапиа, 89), Ристич - Аспас, Бельтран, де ла Торре (Сотело, 77), Бамба - Странд Ларсен (Дувикас, 67)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Настасич, ван дер Хейден (Гонсалес, 90+7), Лато (Хауме Коста, 76) - Дани Родригес (Антонио Санчес, 90+1), Морланес (Ларин, 76), Саму Кошта, Дардер - Мурики (Ндиай, 90+1)

Предупреждения: де ла Торре, 9 - Настасич, 14, Дани Родригес, 87, Хауме Коста, 90+1