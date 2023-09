Примера. Атлетик поднялся в зону ЛЧ, автобус Мальорки победил Бенитеса

Разгромная, но при этом не самая простая победа "Атлетика".

Лишившись финтов и скорости травмированного Нико Уильямса, баски попытались взять свое напором. Они со старта осадили ворота "Кадиса", но мяч не шел в ворота.

Ойян Сансет дважды обстрелял каркас, а по истечении часа игры "Кадис" наконец выбежал в контратаку и свой шанс загубил уже Макси Гомес.

Парадоксально, но именно с этого началось избиение гостей. Они чуть раскрылись, поверили в себя - и де Маркос тут же выпилил идеальный навес на голову Гурусете - 1:0.

Через две минуты уже Вильялибре забил не без помощи удобного рикошета. Ну, а в концовке дело доделал Иньяки Уильямс за счет быстрых ног.

????????| BREAKING: Barcelona have made contact with Nico Williams’ agents. The player’s contract at Athletic Bilbao is until June 2024. [@Alfremartinezz] #fcblive ???????? pic.twitter.com/Mh7Vp2sK5W