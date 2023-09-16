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Ферран Торрес - первый игрок Барсы после Месси, забивший со штрафного
Лео покинул "Барселону" два года назад...
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на своем поле громит "Бетис" (4:0 – второй тайм).
Третий мяч "блауграны" в этой игре забил вингер Ферран Торрес. 23-летний испанец поразил ворота гостей после прямого удара со штрафного. Таким образом, Ферран стал первым игроком "Барсы" после ухода Лео Месси из клуба, который отличился голом со штрафного удара.
Напомним, аргентинский нападающий покинул каталонский клуб летом 2021-го года. Тогда Лионель перешел в "Пари Сен-Жермен".
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