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Ферран Торрес - первый игрок Барсы после Месси, забивший со штрафного

Испания
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Лео покинул "Барселону" два года назад...

Ферран Торрес - первый игрок Барсы после Месси, забивший со штрафного

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на своем поле громит "Бетис" (4:0 – второй тайм).

Третий мяч "блауграны" в этой игре забил вингер Ферран Торрес. 23-летний испанец поразил ворота гостей после прямого удара со штрафного. Таким образом, Ферран стал первым игроком "Барсы" после ухода Лео Месси из клуба, который отличился голом со штрафного удара.

Напомним, аргентинский нападающий покинул каталонский клуб летом 2021-го года. Тогда Лионель перешел в "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Лионель Месси Барселона Бетис (Севилья)
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Источник:
Barça Worldwide

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