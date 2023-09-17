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Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

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"Реал" после международного перерыва сыграет против четвертой команды Ла Лиги, в составе которой тоже хватает игроков сборных.

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Мадрид, конечно, по-прежнему фаворит, но Винисиус травмирован, а "Сосьедад" проиграл "Сливочным" только 2 матча из последних 6. Также баски не имели поражений в текущем сезоне, а в прошлом туре победили "Гранаду" 5:3.

В общем, перед нами впервые в новом чемпионате встреча команд из ЛЧ, а не просто "Мадрид примет экзамен у очередных ноунеймов".

Чем все закончится - узнаем 17 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало трансляции - в 22:00 по Киеву.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) смотреть футбол онлайн
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