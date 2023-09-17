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Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал - Реал Сосьедад: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Лунин вряд ли выйдет в основе "Реала" на матч пятого тура Примеры против "Реал Сосьедада", но это не значит, что не стоит смотреть игру. На поле обещает быть интересное действо. Так что проследим.
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Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 22:00. Смотреть видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Испании
"Реал" 21:45 "Реал Сосьедад"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Трансляція матчу Реал - Реал СосьєдадСмотреть трансляцию
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