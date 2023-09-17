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Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Реал - Реал Сосьедад: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Лунин вряд ли выйдет в основе "Реала" на матч пятого тура Примеры против "Реал Сосьедада", но это не значит, что не стоит смотреть игру. На поле обещает быть интересное действо. Так что проследим.

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Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 22:00. Смотреть видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Испании

"Реал" 21:45 "Реал Сосьедад"

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Трансляція матчу Реал - Реал Сосьєдад
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