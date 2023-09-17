Гринвуд дебютировал за Хетафе. Футболист впервые сыграл с января 2022 года

Мейсон Гринвуд впервые с января 2022 года принял участие в официальном матче. Футболист дебютировал за испанский "Хетафе" в матче против "Осасуны", к которому недавно присоединился на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

Его команда выиграла со счетом 3:2. Решающий гол был забит после выхода вингера на поле.

Англичанин вышел на поле 77 минуте, заменив Латасу. За 25 проведенных минут на поле Мейсон 12 раз прикоснулся к мячу, отдал 4 передачи и нанес один удар по воротам, который был заблокирован. Портал Sofascore наградил вингера оценкой 6.5, что является одной из худших оценок в команде за матч.