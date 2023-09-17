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Примера. Хетафе и Вильярреалу победить помогли навесы, Севилье - Рамос

Испания
(1 голосов)

Важные разборки внизу таблицы Ла Лиги

Примера. Хетафе и Вильярреалу победить помогли навесы, Севилье - Рамос

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовых 4 турах "Хетафе" забил 2 гола, а сегодня - целых 3.

Матч выдался равным, жестким, но не грубым. Сильный дождь мешал контролю внизу, и ключевое значение в атаках обеих команд имели навесы.

Митрович открыл счет головой после углового, но Муньос - тоже после углового - его сравнял.

В начале второго тайма "Хетафе" еще раз вышел вперед - помог дежурный навес и умное открывание от арендованного у "Севильи" правого крайка Кармоны. Но что "Осасуна"? Будимир заработал пенальти уже через три минуты, и сам же его реализовал. 2:2!

Наверное, ничья была бы уместнее по такой игре, но звездный Гринвуд зарабатывал для "Хетафе" слишком много угловых, а гости на них тушевались.

По итогу на 86-й минуте Максимович снова выиграл ближнюю штангу и принес своим победу.

В таблице у "Хетафе" теперь 7 баллов, у "Осасуны" - 6. Это середина таблицы.

5-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Осасуна" - 3:2

Голы: Митрович, 36, Кармона, 51, Максимович, 86 - Муньос, 45, Будимир, 57 (с пенальти)

"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте (Арамбарри, 61), Митрович, Рико (Альварес, 88) - Кармона (Аленья, 61), Даконам, Максимович, Мата (Оскар, 61) - Майораль, Латаса (Гринвуд, 77)

"Осасуна": Эррера - Пенья (Аресо, 88), Давид Гарсия, Эррандо, Крус - Орос (Ибаньес, 79), Муньос, Мой Гомес - Авила (Рубен Гарсия, 68), Будимир (Рауль Гарсия, 79), Барха (Арнаис, 68)

Предупреждения: Дуарте, 26, Латаса, 41, Сория, 55, Кармона, 60, Даконам, 90, Митрович, 90+3 - Авила, 38, Муньос, 88

Удаление: Анхильери, 90+2

"Вильярреал" выиграл первый матч с новым тренером Пачетой, но его качество футбола все еще низкое.

"Альмерия" на контратаках вдвое чаще пробивала по воротам и в целом играла острее, но уже не впервые в этом сезоне не реализовала свои шансы.

Забить удалось лишь Акиеме - он расстрелял ворота после идеального заброса Робертоне. За "Вильярреал" на это ответил, конечно, Жерар Морено, хотя хвалить надо и забег с прострелом от молодого защитника Ромеро.

Во втором тайме центральной фигурой был вратарь "Подводников" Йоргенсен, который тащил вообще все, а также форвард "Альмерии" Луис Суарес, запоровший выход один на один.

Расплата за это наступила уже в компенсированное время - это Серлот использовал свои 195 см плюс прыжок, чтобы замкнуть дальнюю штангу. Радости хозяев не было границ.

В таблице после победы у "Вильярреала" 6 очков, у "Альмерии" - 1.

5-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Жерар Морено, 45+5, Серлот, 90+4 - Акиеме, 44

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Габбья (Куэнка, 84), Ромеро (Комесанья, 62) - Парехо, Капу (Альберто Морено, 63) - Пино, Жерар Морено (Бреретон, 85), Баэна (Ахомач, 73) - Серлот

"Альмерия": Масимиану - Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Лопи, Робертоне (Пучмаль, 75) - Эмбарба (Рамазани, 66), Мелеро (Баба, 75), Аррибас (Баптистао, 88) - Суарес (Коне, 88)

Предупреждения: Капу, 26, Пино, 90+2 - Эмбарба, 53, Чуми, 84, Пучмаль, 89

Первая победа "Севильи" в новом сезоне - минимальная по счету, но очень уверенная по игре.

"Лас-Пальмас" представлял кое-какую угрозу "Нервиону" только в стартовые четверть часа, а дальше в составе гостей играл только вратарь Альваро Вальес, проведший, возможно, лучший вечер в карьере.

Восемь сэйвов на его счету, и почти все сложные - после ударов Рафы Мира, Джибриля Соу, Ивана Ракитича, Юсефа Эн-Несири.

Даже голу, который по итогу вымучила "Севилья", предшествовала гениальная игра Вальеса, отразившего удар Эн-Несири в угол, но на добивании уже был Доди Лукебакьо.

Также отмечаем, что сегодня впервые с 2005 года за "Севилью" сыграл Серхио Рамос. Видно, что еще не в оптимальной форме звезда, но и так неплох - 2 перехвата, 4 выноса, 2 выигранных единоборства в его активе.

В таблице у "Севильи" теперь 3 очка. У "Лас-Пальмаса" - 2.

5-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Лукебакьо, 71

"Севилья": Дмитрович - Навас, Баде, Рамос, Педроса - Соу (Фернандо, 74), Ракитич - Сусо (Лукебакьо, 61), Оливер (Сумаре, 85), Окампос (Ламела 85) - Рафа Мир (Эн-Несири, 61)

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо (Коко, 68), Алекс Суарес (Парк, 73), Мармоль, Серхи Кардона - Луаодис (Перроне, 73), Кириан Родригес (Муньос, 85) - Мунир (Пехиньо, 85), Виера, Сандро - Каба

Предупреждения: Оливер, 32, Рафа Мир, 38, Окампос, 69 - Араухо, 45+5, Мунир, 49, Кириан Родригес, 52, Виера, 62

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В статье: Севилья Хетафе Осасуна (Памплона) Вильярреал Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Альмерия
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.09.2023 в 22:00
Интересно, Севилья улучшит свою игру в течение сезона, или так и будет в зоне вылета сидеть? Это просто ужас. Пенсионеры в основе и еще 37 летнее чудо взяли
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