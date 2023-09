Примера. Хетафе и Вильярреалу победить помогли навесы, Севилье - Рамос

В стартовых 4 турах "Хетафе" забил 2 гола, а сегодня - целых 3.

Матч выдался равным, жестким, но не грубым. Сильный дождь мешал контролю внизу, и ключевое значение в атаках обеих команд имели навесы.

Митрович открыл счет головой после углового, но Муньос - тоже после углового - его сравнял.

В начале второго тайма "Хетафе" еще раз вышел вперед - помог дежурный навес и умное открывание от арендованного у "Севильи" правого крайка Кармоны. Но что "Осасуна"? Будимир заработал пенальти уже через три минуты, и сам же его реализовал. 2:2!

Наверное, ничья была бы уместнее по такой игре, но звездный Гринвуд зарабатывал для "Хетафе" слишком много угловых, а гости на них тушевались.

Mason Greenwood made this move before the corner that Getafe scored from He still got it? pic.twitter.com/XzXsc8edUt

По итогу на 86-й минуте Максимович снова выиграл ближнюю штангу и принес своим победу.

В таблице у "Хетафе" теперь 7 баллов, у "Осасуны" - 6. Это середина таблицы.

5-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Осасуна" - 3:2

Голы: Митрович, 36, Кармона, 51, Максимович, 86 - Муньос, 45, Будимир, 57 (с пенальти)

"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте (Арамбарри, 61), Митрович, Рико (Альварес, 88) - Кармона (Аленья, 61), Даконам, Максимович, Мата (Оскар, 61) - Майораль, Латаса (Гринвуд, 77)

"Осасуна": Эррера - Пенья (Аресо, 88), Давид Гарсия, Эррандо, Крус - Орос (Ибаньес, 79), Муньос, Мой Гомес - Авила (Рубен Гарсия, 68), Будимир (Рауль Гарсия, 79), Барха (Арнаис, 68)

Предупреждения: Дуарте, 26, Латаса, 41, Сория, 55, Кармона, 60, Даконам, 90, Митрович, 90+3 - Авила, 38, Муньос, 88

Удаление: Анхильери, 90+2

"Вильярреал" выиграл первый матч с новым тренером Пачетой, но его качество футбола все еще низкое.

"Альмерия" на контратаках вдвое чаще пробивала по воротам и в целом играла острее, но уже не впервые в этом сезоне не реализовала свои шансы.

Забить удалось лишь Акиеме - он расстрелял ворота после идеального заброса Робертоне. За "Вильярреал" на это ответил, конечно, Жерар Морено, хотя хвалить надо и забег с прострелом от молодого защитника Ромеро.

Во втором тайме центральной фигурой был вратарь "Подводников" Йоргенсен, который тащил вообще все, а также форвард "Альмерии" Луис Суарес, запоровший выход один на один.

Расплата за это наступила уже в компенсированное время - это Серлот использовал свои 195 см плюс прыжок, чтобы замкнуть дальнюю штангу. Радости хозяев не было границ.

В таблице после победы у "Вильярреала" 6 очков, у "Альмерии" - 1.

5-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Альмерия" - 2:1

Голы: Жерар Морено, 45+5, Серлот, 90+4 - Акиеме, 44

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Габбья (Куэнка, 84), Ромеро (Комесанья, 62) - Парехо, Капу (Альберто Морено, 63) - Пино, Жерар Морено (Бреретон, 85), Баэна (Ахомач, 73) - Серлот

"Альмерия": Масимиану - Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Лопи, Робертоне (Пучмаль, 75) - Эмбарба (Рамазани, 66), Мелеро (Баба, 75), Аррибас (Баптистао, 88) - Суарес (Коне, 88)

Предупреждения: Капу, 26, Пино, 90+2 - Эмбарба, 53, Чуми, 84, Пучмаль, 89

Первая победа "Севильи" в новом сезоне - минимальная по счету, но очень уверенная по игре.

"Лас-Пальмас" представлял кое-какую угрозу "Нервиону" только в стартовые четверть часа, а дальше в составе гостей играл только вратарь Альваро Вальес, проведший, возможно, лучший вечер в карьере.

Восемь сэйвов на его счету, и почти все сложные - после ударов Рафы Мира, Джибриля Соу, Ивана Ракитича, Юсефа Эн-Несири.

Даже голу, который по итогу вымучила "Севилья", предшествовала гениальная игра Вальеса, отразившего удар Эн-Несири в угол, но на добивании уже был Доди Лукебакьо.

1 - Sergio Ramos will play a LaLiga match for Sevilla for the first time since 28 August 2005 (against Racing Santander), 18 years and 20 days later. The player from Camas made 39 appearances for Sevilla in the competition, scoring two goals. Return. pic.twitter.com/u1iuDnkRJb