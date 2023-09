Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Кубо силен, но Сливочные класснее

"Реал" проиграл тайм, но выиграл матч у "Сосьедада", который не выдержал взятого темпа.

Баски забили уже на старте - это Барренечеа со второй попытки преобразовал в гол передачу Кубо.

Еще через несколько минут забил уже сам японец, но арбитр отменили гол из-за пассивного офсайда у Оярсабаля. Формально они правы, конечно, но осадок остался, ведь Кепа в любом случае не доставал мяч.

"Реал" все это время пребывал в какой-то коме, и отвечать начал только в середине тайма. Карвахаль погнал всех за собой - сперва Хоселу вывел на удар (перекладина), затем сам пробил (вратарь). Неплохо, но счет не сравняли.

А затем Кубо еще раз включился по полной - поиздевался над Кроосом, остро пробил, затем навесил на Мерино. И на том команды ушли на перерыв.

Причины зашкаливающей мотивации японца понятны - он был в "Реале", но не получил шанса; в него никто не поверил. Казалось, сегодня он мстит Мадриду, но если и так, Кубо просчитался. Он стартовал слишком рьяно и на второй тайм не хватило ни его, ни партнеров.

Вальверде сравнял счет в первой же атаке после перерыва, мощно пальнув в одно касание с линии штрафной.

Дальше "Реал" провел еще 2-3 неплохих атаки, и вот уже Хоселу со второго этажа вывел хозяев вперед - 2:1!

3 - Joselu Mato ???????? has scored in his 3 home games for @realmadriden in LaLiga (3 goals), becoming only the second player to score in each of his first 3 home games for Los Blancos in the 21st century, after Isco Alarcón ???????? in 2013 (4 goals). Prodigal pic.twitter.com/bSigUPSowe