  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Кубо силен, но Сливочные класснее
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Кубо силен, но Сливочные класснее

Испания
(1 голосов)

Мадрид продолжает идти без потерь

Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Кубо силен, но Сливочные класснее

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" проиграл тайм, но выиграл матч у "Сосьедада", который не выдержал взятого темпа.

Баски забили уже на старте - это Барренечеа со второй попытки преобразовал в гол передачу Кубо.

Еще через несколько минут забил уже сам японец, но арбитр отменили гол из-за пассивного офсайда у Оярсабаля. Формально они правы, конечно, но осадок остался, ведь Кепа в любом случае не доставал мяч.

"Реал" все это время пребывал в какой-то коме, и отвечать начал только в середине тайма. Карвахаль погнал всех за собой - сперва Хоселу вывел на удар (перекладина), затем сам пробил (вратарь). Неплохо, но счет не сравняли.

А затем Кубо еще раз включился по полной - поиздевался над Кроосом, остро пробил, затем навесил на Мерино. И на том команды ушли на перерыв.

Причины зашкаливающей мотивации японца понятны - он был в "Реале", но не получил шанса; в него никто не поверил. Казалось, сегодня он мстит Мадриду, но если и так, Кубо просчитался. Он стартовал слишком рьяно и на второй тайм не хватило ни его, ни партнеров.

Вальверде сравнял счет в первой же атаке после перерыва, мощно пальнув в одно касание с линии штрафной.

Дальше "Реал" провел еще 2-3 неплохих атаки, и вот уже Хоселу со второго этажа вывел хозяев вперед - 2:1!

И на этом, глобально, все. Баски в концовке владели мячом, но без остроты и скорости. "Реал" контролировал ход матча, был очень силен в защите, да и в нападении Вальверде был близок к дублю - мяч лизнул штангу. В общем, класс взял свое.

В таблице у "Реала" идеальные 15 очков из 15 - это первое место. У "Реала Сосьедад" - 6 баллов.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 74) - Вальверде (Васкес, 87), Чуамени (Модрич, 62), Кроос - Беллингем - Хоселу (Камавинга, 62), Родриго (Браим Диас, 87)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 69) - Браис Мендес (Захарян, 81), Субименди, Мерино - Кубо, Оярсабаль (Садик, 81), Барренечеа (Шо, 81)

Предупреждения: Чуамени, 33, Фран Гарсия, 71, Алаба, 90+3 - Мерино, 68, Траоре, 77

По теме
yellow-arrow
Примера. Хетафе и Вильярреалу победить помогли навесы, Севилье - Рамос
yellow-arrow
Беллингем снова забьет? Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде