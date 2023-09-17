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Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Кубо силен, но Сливочные класснее
Мадрид продолжает идти без потерь
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
"Реал" проиграл тайм, но выиграл матч у "Сосьедада", который не выдержал взятого темпа.
Баски забили уже на старте - это Барренечеа со второй попытки преобразовал в гол передачу Кубо.
Еще через несколько минут забил уже сам японец, но арбитр отменили гол из-за пассивного офсайда у Оярсабаля. Формально они правы, конечно, но осадок остался, ведь Кепа в любом случае не доставал мяч.
"Реал" все это время пребывал в какой-то коме, и отвечать начал только в середине тайма. Карвахаль погнал всех за собой - сперва Хоселу вывел на удар (перекладина), затем сам пробил (вратарь). Неплохо, но счет не сравняли.
А затем Кубо еще раз включился по полной - поиздевался над Кроосом, остро пробил, затем навесил на Мерино. И на том команды ушли на перерыв.
Take Kubo vs. Kroos ????pic.twitter.com/CXiL0ygDwx— B24 (@B24PT) September 17, 2023
Причины зашкаливающей мотивации японца понятны - он был в "Реале", но не получил шанса; в него никто не поверил. Казалось, сегодня он мстит Мадриду, но если и так, Кубо просчитался. Он стартовал слишком рьяно и на второй тайм не хватило ни его, ни партнеров.
Вальверде сравнял счет в первой же атаке после перерыва, мощно пальнув в одно касание с линии штрафной.
Дальше "Реал" провел еще 2-3 неплохих атаки, и вот уже Хоселу со второго этажа вывел хозяев вперед - 2:1!
3 - Joselu Mato ???????? has scored in his 3 home games for @realmadriden in LaLiga (3 goals), becoming only the second player to score in each of his first 3 home games for Los Blancos in the 21st century, after Isco Alarcón ???????? in 2013 (4 goals). Prodigal pic.twitter.com/bSigUPSowe— OptaJose (@OptaJose) September 17, 2023
И на этом, глобально, все. Баски в концовке владели мячом, но без остроты и скорости. "Реал" контролировал ход матча, был очень силен в защите, да и в нападении Вальверде был близок к дублю - мяч лизнул штангу. В общем, класс взял свое.
В таблице у "Реала" идеальные 15 очков из 15 - это первое место. У "Реала Сосьедад" - 6 баллов.
5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 2:1
Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5
"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 74) - Вальверде (Васкес, 87), Чуамени (Модрич, 62), Кроос - Беллингем - Хоселу (Камавинга, 62), Родриго (Браим Диас, 87)
"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 69) - Браис Мендес (Захарян, 81), Субименди, Мерино - Кубо, Оярсабаль (Садик, 81), Барренечеа (Шо, 81)
Предупреждения: Чуамени, 33, Фран Гарсия, 71, Алаба, 90+3 - Мерино, 68, Траоре, 77
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