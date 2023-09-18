Фанаты Осасуны желали смерти Мейсону Гринвуду

Вчера, 18 сентября, Мейсон Гринвуд дебютировал за "Хетафе" в матче 5-го тура Примеры с "Осасуной". Встреча на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" завершилась со счетом 3:2 в пользу его команды.

21-летний вингер вышел на поле на 77-й минуте матча. Болельщики гостей встретили Гринвуда скандированием, призывавшим его умереть, сообщает The Guardian.

Футболист сыграл в своем первом официальном матче за полтора года. Через семь минут после выхода на поле он исполнил угловой, с которого "Хетафе" забил победный гол в ворота "Осасуны".

Гринвуд был отстранен из-за дела об избиении девушки. После того, как игрока оправдали, "Манчестер Юнайтед" не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в "Хетафе" до лета 2024 года.