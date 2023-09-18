Джуд Беллингем не смог побить рекорд Криштиану Роналду в Реале

17 сентября завершился матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Реалом Сосьедад". Мадридская команда одержала победу над соперником со счетом 2:1.

Полузащитник Джуд Беллингем не сумел превзойти достижение португальского нападающего Криштиану Роналду по количеству голов в первых матчах за мадридский клуб. Ранее английский футболист забил в четырех первых играх в чемпионате Испании за "Реал". Так же успешно начать карьеру в составе "сливочных" удавалось только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м.

Напомним, в матче с "Реалом Сосьедад" за мадридский клуб отличились нападающий Хоселу и полузащитник Федерико Вальверде. После пяти туров "сливочные" набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице испанской Примеры.