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Джуд Беллингем не смог побить рекорд Криштиану Роналду в Реале

Испания
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Так же успешно начать карьеру в составе сливочных удавалось только Роналду и Пепильо

Джуд Беллингем не смог побить рекорд Криштиану Роналду в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

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17 сентября завершился матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Реалом Сосьедад". Мадридская команда одержала победу над соперником со счетом 2:1.

Полузащитник Джуд Беллингем не сумел превзойти достижение португальского нападающего Криштиану Роналду по количеству голов в первых матчах за мадридский клуб. Ранее английский футболист забил в четырех первых играх в чемпионате Испании за "Реал". Так же успешно начать карьеру в составе "сливочных" удавалось только Роналду в 2009-м и Пепильо в 1960-м.

Напомним, в матче с "Реалом Сосьедад" за мадридский клуб отличились нападающий Хоселу и полузащитник Федерико Вальверде. После пяти туров "сливочные" набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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Пятая победа подряд. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча
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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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