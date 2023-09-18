Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иско: если Бетис не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть это сделает Реал
Иско играл за Реал Мадрид с 2013 по 2022 год
Betis
Полузащитник "Бетиса" Иско поделился мнением о том, кто является главными кандидатами на чемпионство Ла Лиги сезона-2023/2024.
"Реал", "Барселона" и "Атлетико" - главные кандидаты на победу в Ла Лиге. "Реал" начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если "Бетис" не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть победит "Реал", - приводит слова Иско AS.
Иско перешел в "Бетис" из "Севильи" в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Иско играл за "Реал Мадрид" с 2013 по 2022 год. За это время он провел 353 матча, забил 53 мяча и отдал 57 голевых передач. Вместе с командой испанец выиграл пять титулов Лиги Чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира, три чемпионата Испании, один Кубок и три Суперкубка Испании.
После пяти туров "Реал" занимает первое место в Ла Лиге с 15 очками. "Бетис" расположился на восьмой строчке (семь очков).
Популярное сейчас
- Хавбек Динамо: Переносить матчи нашей команды – правильное решение, потому что мы очень устали от переездов
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
- Кривбасс в тройке лидеров, Днепр-1 снова потерял очки, Зинченко обыграл Миколенко. Главные новости за 17 сентября
- Возвращение блудного Рамоса: отказался от Аравии, снизил зарплату в 20 раз, но фаны Севильи ему не верят
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:59 Зарубежные Примера. Кураж Ла Реала, Бетису помог штрафной, Валенсия проиграла без Яремчука
- 11:51 Зарубежные А вы знали, что…? ТОП-5 фактов о неожиданном сопернике Реала в финале Кубка короля
- 21:51 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Севилья. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 02.11.2022