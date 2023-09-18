Иско: если Бетис не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть это сделает Реал

Полузащитник "Бетиса" Иско поделился мнением о том, кто является главными кандидатами на чемпионство Ла Лиги сезона-2023/2024.

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" - главные кандидаты на победу в Ла Лиге. "Реал" начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если "Бетис" не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть победит "Реал", - приводит слова Иско AS.

Иско перешел в "Бетис" из "Севильи" в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Иско играл за "Реал Мадрид" с 2013 по 2022 год. За это время он провел 353 матча, забил 53 мяча и отдал 57 голевых передач. Вместе с командой испанец выиграл пять титулов Лиги Чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира, три чемпионата Испании, один Кубок и три Суперкубка Испании.

После пяти туров "Реал" занимает первое место в Ла Лиге с 15 очками. "Бетис" расположился на восьмой строчке (семь очков).