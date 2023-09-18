  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Иско: если Бетис не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть это сделает Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иско: если Бетис не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть это сделает Реал

Испания
(1 голосов)

Иско играл за Реал Мадрид с 2013 по 2022 год

Иско: если Бетис не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть это сделает Реал

Betis

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Бетиса" Иско поделился мнением о том, кто является главными кандидатами на чемпионство Ла Лиги сезона-2023/2024.

"Реал", "Барселона" и "Атлетико" - главные кандидаты на победу в Ла Лиге. "Реал" начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если "Бетис" не сможет выиграть Ла Лигу, то пусть победит "Реал", - приводит слова Иско AS.

Иско перешел в "Бетис" из "Севильи" в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Иско играл за "Реал Мадрид" с 2013 по 2022 год. За это время он провел 353 матча, забил 53 мяча и отдал 57 голевых передач. Вместе с командой испанец выиграл пять титулов Лиги Чемпионов, три Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира, три чемпионата Испании, один Кубок и три Суперкубка Испании.

После пяти туров "Реал" занимает первое место в Ла Лиге с 15 очками. "Бетис" расположился на восьмой строчке (семь очков).

По теме
yellow-arrow
Анчелотти о Хоселу: Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах
yellow-arrow
Араухо возобновил тренировки в общей группе Барселоны
yellow-arrow
Серхио Рамос поделился эмоциями от своего первого матча за Севилью после возвращения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иско Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде