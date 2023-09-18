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Гранада - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Гранада - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
"Жирона" уже достигла того уровня, при котором может считаться фаворитами подобных матчей. Интересно, как проявят себя украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Важно, чтобы вышли в основе. Тогда будут основания ожидать результативных действий.
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Матч пятого тура чемпионата Испании состоится в понедельник, 18-го сентября, в 22:00. Смотреть прямую трансляцию можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Испании
"Гранада" 22:00 "Жирона"
Текстовая онлайн-трансляция – UA-Футбол
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