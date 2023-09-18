  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гранада - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гранада - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Гранада - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Гранада - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" уже достигла того уровня, при котором может считаться фаворитами подобных матчей. Интересно, как проявят себя украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. Важно, чтобы вышли в основе. Тогда будут основания ожидать результативных действий.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч пятого тура чемпионата Испании состоится в понедельник, 18-го сентября, в 22:00. Смотреть прямую трансляцию можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Испании

"Гранада" 22:00 "Жирона"

Текстовая онлайн-трансляция – UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Гранада - Жирона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Анчелотти о Хоселу: Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах
yellow-arrow
Араухо возобновил тренировки в общей группе Барселоны
yellow-arrow
Серхио Рамос поделился эмоциями от своего первого матча за Севилью после возвращения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде