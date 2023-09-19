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Карло Анчелотти превзошел достижение Зидана в Реале

Испания
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С 64-летним итальянцем Реал выиграл 10 титулов

Карло Анчелотти превзошел достижение Зидана в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" дома обыграл "Реал Сосьедад" в 5-м туре Ла Лиги - 2:1. Эта победа стала 173-й для Карло Анчелотти во главе мадридской команды. Он обошел Зинедина Зидана и теперь занимает второе место в истории клуба по количеству побед, сообщает официальный сайт мадридцев. Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, который одержал 357 побед.

Анчелотти выиграл 112 матчей в Ла Лиге, 36 - в Лиге чемпионов, 17 - в Кубке Испании, четыре - на клубном ЧМ, два - в Суперкубке Европы и два - в Суперкубке Испании. С 64-летним итальянцем "Реал" выиграл 10 титулов - две Лиги чемпионов, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, два Кубка Испании, одну Ла Лигу и один Суперкубок Испании.

Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году. Об этом ранее сообщил глава Бразильской конфедерации футбола Эдналду Родригес.

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В статье: Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
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