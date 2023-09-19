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Рафаэль Надаль назвал футболиста, которого хочет увидеть в Реале
Один из лучших теннисистов мира является давним поклонником мадридского Реала
Фото: The North East Affairs
Рафаэль Надаль хотел бы, чтобы "Реал" подписал Килиана Мбаппе.
"Возможно, еще один нападающий не был бы лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?"
О том, что Килиан не перешел в "Реал" этим и прошлым летом
"Почему он был обязан перейти? "Мадрид" есть "Мадрид". "Мадрид" важнее любого игрока. Такова реальность.
Мбаппе не обязан переходить в "Реал", хотим мы, болельщики "Мадрида", этого или нет", - сказал 22-кратный чемпион "Больших шлемов" и болельщик "Реала".
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