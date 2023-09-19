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Рафаэль Надаль назвал футболиста, которого хочет увидеть в Реале

Испания
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Один из лучших теннисистов мира является давним поклонником мадридского Реала

Рафаэль Надаль назвал футболиста, которого хочет увидеть в Реале

Фото: The North East Affairs

UA-Футбол
Новина українською

Рафаэль Надаль хотел бы, чтобы "Реал" подписал Килиана Мбаппе.

"Возможно, еще один нападающий не был бы лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с Мбаппе. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?"

О том, что Килиан не перешел в "Реал" этим и прошлым летом

"Почему он был обязан перейти? "Мадрид" есть "Мадрид". "Мадрид" важнее любого игрока. Такова реальность.

Мбаппе не обязан переходить в "Реал", хотим мы, болельщики "Мадрида", этого или нет", - сказал 22-кратный чемпион "Больших шлемов" и болельщик "Реала".

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В статье: Реал (Мадрид) Рафаэль Надаль Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
mundodeportivo

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