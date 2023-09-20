Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона объявила о продлении контракта с молодым талантом клуба
Сумма отступных в новом контракте составляет 1 млрд. евро
Фото з відкритих джерел
Каталонская "Барселона" в социальных сетях клуба объявила о продлении контракта с Алексом Бальде. Новое соглашение 19-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до 2028 года.
Отмечается, что сумма отступных в новом контракте Алекса Бальде с "Барселоной" составляет 1 млрд. евро.
В текущем сезоне Бальде провел за "Барселону" четыре матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов. Алекс является воспитанником каталонского клуба. В основной состав "сине-гранатовых" его перевели летом 2022 года.
???????????????????? ???????????????? ????❤️ pic.twitter.com/z7Nn8ts2fM— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 20, 2023
Популярное сейчас
- Брага – Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023
- Сульшер признал, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой
- Шахтер провалил старт в ЛЧ, победы Барсы, ПСЖ и Ман Сити. Главные новости за 19 сентября
- Цыганков открыл счет в матче, Довбик добавил ассист. Жирона разрывает Гранаду. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО