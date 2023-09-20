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Барселона объявила о продлении контракта с молодым талантом клуба

Испания
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Сумма отступных в новом контракте составляет 1 млрд. евро

Барселона объявила о продлении контракта с молодым талантом клуба

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" в социальных сетях клуба объявила о продлении контракта с Алексом Бальде. Новое соглашение 19-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до 2028 года.

Отмечается, что сумма отступных в новом контракте Алекса Бальде с "Барселоной" составляет 1 млрд. евро.

В текущем сезоне Бальде провел за "Барселону" четыре матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов. Алекс является воспитанником каталонского клуба. В основной состав "сине-гранатовых" его перевели летом 2022 года.

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В статье: Барселона Алекс Бальде
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