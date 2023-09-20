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Королевская Федерация футбола Испании отказалась от разделения на мужскую и женскую сборные в названиях
Теперь это один бренд
Фото: twitter.com
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила, что откажется от названий "мужская" или "женская" национальная команда. Теперь это будет один общий "бренд".
"Помимо символического шага, мы хотим, чтобы это решение подразумевало изменение концепции и признание того, что футбол есть футбол, кто бы им не занимался.
Нам ни в коем случае не нужно дифференцировать бренды команд. По контексту, по изображениям будет прекрасно понятно, имеем ли мы в виду наших чемпионок или наших чемпионов.
Язык формирует нас как общество, и мы считаем, что четкое понимание того, что две сборные равны, позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола", – сказал воеменный президент RFEF Педро Роша.
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