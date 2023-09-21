Беллингем о Реале: Ты не осознаешь, насколько велик этот клуб, пока не станешь его частью

Вчера "Мадрид" обыграл "Унион" (1:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голу Беллингема на 94-й минуте.

"Играть в Лиге чемпионов - лучшее ощущение из возможных. Думал, что Ла Лига - это здорово, пока не услышал рев фанатов после гола. Я сошел с ума от поддержки фанатов. Ты не осознаешь, как велик этот клуб, пока не станешь его частью.

Мы были терпеливыми и знали, что моменты будут. Мы получили его в самом конце. Это не самый красивый мой гол.

Я хочу находиться в штрафной, чтобы быть киллером и помогать команде. Обычно я скромный парень, но я очень хорошо адаптировался. Всегда выхожу на поле с улыбкой", - сказал Беллингем, получив приз лучшему игроку матча с "Унионом".