Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беллингем о Реале: Ты не осознаешь, насколько велик этот клуб, пока не станешь его частью
Джуд высказался после победного гола в Лиге чемпионов
getty images
Вчера "Мадрид" обыграл "Унион" (1:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голу Беллингема на 94-й минуте.
"Играть в Лиге чемпионов - лучшее ощущение из возможных. Думал, что Ла Лига - это здорово, пока не услышал рев фанатов после гола. Я сошел с ума от поддержки фанатов. Ты не осознаешь, как велик этот клуб, пока не станешь его частью.
Мы были терпеливыми и знали, что моменты будут. Мы получили его в самом конце. Это не самый красивый мой гол.
Я хочу находиться в штрафной, чтобы быть киллером и помогать команде. Обычно я скромный парень, но я очень хорошо адаптировался. Всегда выхожу на поле с улыбкой", - сказал Беллингем, получив приз лучшему игроку матча с "Унионом".
Популярное сейчас
- Селезнев: Кем работаю в Днепре-1? Ну не строителем же
- Уничтожено более 40 единиц артиллерии за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- День тренерских перестановок, перестрелка Баварии и МЮ, невзрачный дебют Трубина. Главные новости за 20 сентября
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО