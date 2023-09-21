Рубиалесу может гразить уголовное преследование: он оказывал давление на пресс-аташе сборной Испании, чтобы она оправдала поцелуй

Пресс-секретарь женской сборной Испании Патрисия Перес обратилась в комплаенс-департамент федерации футбола Испании. После выяснившихся обстоятельств начато расследование, а бывшему главу RFEF Луису Рубиалесу грозит обвинение в принуждении к даче ложных показаний.

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Утверждается, что Рубиалес с отцом оказывали давление на Перес, чтобы она дала согласие на публикацию заявления, которое бы оправдывало Луиса Рубиалеса. Её допрашивали несколько часов, а показания объединили в документ и опубликовали его в СМИ. Согласно ему, поцелуй между Рубиалесом и Эрмосо был "анекдотичным", а футболистки сборной были в восторге от победы на чемпионате мира.

Напомним, что Луис Рубиалес после победы сборной на чемпионате мира поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо без её согласия. Позже федерация футбола опубликовала заявление футболистки в котором, она оправдывает бывшего главу RFEF, но это заявление было опубликовано без её согласия.

В результате Рубиалеса отстранили от должности, хотя он не собирался уходить. После состоявшегося суда Луису запретили приближаться к Дженнифер ближе чем на 200 метров.