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Голы Джуда Беллингема принесли Реалу 8 очков в этом сезоне
Многообещающее начало
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Джуд Беллингем забил за "Реал" 6 голов в 6 первых официальных матчах после летнего трансфера. Эти мячи принесли клубу 8 очков.
Беллингем сравнял и вывел вперед команду против "Альмерии" (3:1), забил за 9 минут до финального свистка в матче с "Сельтой" (1:0), забил победный на 90+5 против "Хетафе" и забил победный на 90+4 против "Униона" в Лиге чемпионов.
Напомним, что за англичанина заплатили 103 миллиона евро без учета бонусов. Он стал самым крупным трансфером для "Реала" со времен Эдена Азара в 2019-м. В прошлом сезоне Беллингем забил за "Боруссию" Дортмунд 14 голов после 42 поединков.
Without Jude Bellingham’s goals, Real Madrid would have 8 less points this season. @diarioas pic.twitter.com/rtGKoVMiLk— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 21, 2023
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