Голы Джуда Беллингема принесли Реалу 8 очков в этом сезоне

Джуд Беллингем забил за "Реал" 6 голов в 6 первых официальных матчах после летнего трансфера. Эти мячи принесли клубу 8 очков.

Беллингем сравнял и вывел вперед команду против "Альмерии" (3:1), забил за 9 минут до финального свистка в матче с "Сельтой" (1:0), забил победный на 90+5 против "Хетафе" и забил победный на 90+4 против "Униона" в Лиге чемпионов.

Напомним, что за англичанина заплатили 103 миллиона евро без учета бонусов. Он стал самым крупным трансфером для "Реала" со времен Эдена Азара в 2019-м. В прошлом сезоне Беллингем забил за "Боруссию" Дортмунд 14 голов после 42 поединков.

