  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Голы Джуда Беллингема принесли Реалу 8 очков в этом сезоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голы Джуда Беллингема принесли Реалу 8 очков в этом сезоне

Испания
(1 голосов)

Многообещающее начало

Голы Джуда Беллингема принесли Реалу 8 очков в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Джуд Беллингем забил за "Реал" 6 голов в 6 первых официальных матчах после летнего трансфера. Эти мячи принесли клубу 8 очков.

Беллингем сравнял и вывел вперед команду против "Альмерии" (3:1), забил за 9 минут до финального свистка в матче с "Сельтой" (1:0), забил победный на 90+5 против "Хетафе" и забил победный на 90+4 против "Униона" в Лиге чемпионов.

Напомним, что за англичанина заплатили 103 миллиона евро без учета бонусов. Он стал самым крупным трансфером для "Реала" со времен Эдена Азара в 2019-м. В прошлом сезоне Беллингем забил за "Боруссию" Дортмунд 14 голов после 42 поединков.

По теме
yellow-arrow
Рубиалесу может гразить уголовное преследование: он оказывал давление на пресс-аташе сборной Испании, чтобы она оправдала поцелуй
yellow-arrow
Беллингем о Реале: Ты не осознаешь, насколько велик этот клуб, пока не станешь его частью
yellow-arrow
Феликс: Это правда, что я отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб. Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде