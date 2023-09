Молодой талант Викор Роке получил серьезную травму. Летом Барселона заплатила за него 30 миллионов евро

18-летний нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке во вчерашнем матче команды получил травму и покинул поле на носилках. По словам его тренера, бразилец получил травму лодыжки. "Барса" сейчас ожидает результатов медицинского обследования. Сообщается, что игрок может выбыть на несколько месяцев.

Летом "Барселона" официально объявила о подписании контракта с игроком, трансфер обойдется каталонцам в 30 миллионов евро. По информации из разных источников игрок должен присоединиться к "Барсе" в январе, или уже в следующем сезоне. Витор Роке в 78 матчах за "Атлетико Паранаэнсе" забил 27 гола и отдал 11 результативных передач.

???? Barcelona's Vitor Roque was stretchered off last night with a serious ankle injury. ????



Signed for €30M and set to join in January, the Brazilian suffered a bad sprained ankle, according to his coach.



