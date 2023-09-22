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Молодой талант Викор Роке получил серьезную травму. Летом Барселона заплатила за него 30 миллионов евро

Испания
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Игрок может выбыть на длительный срок

Молодой талант Викор Роке получил серьезную травму. Летом Барселона заплатила за него 30 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

18-летний нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке во вчерашнем матче команды получил травму и покинул поле на носилках. По словам его тренера, бразилец получил травму лодыжки. "Барса" сейчас ожидает результатов медицинского обследования. Сообщается, что игрок может выбыть на несколько месяцев.

Летом "Барселона" официально объявила о подписании контракта с игроком, трансфер обойдется каталонцам в 30 миллионов евро. По информации из разных источников игрок должен присоединиться к "Барсе" в январе, или уже в следующем сезоне. Витор Роке в 78 матчах за "Атлетико Паранаэнсе" забил 27 гола и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Витор Роке
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