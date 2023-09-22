Джуд Беллингем пропустил тренировку Реала из-за проблем с желудком

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем не присутствовал на командном занятии, которое состоялось сегодня. Английский футболист пропустил тренировку из-за проблем с желудком.

В медицинском штабе "Реала" уверены, что Беллингем примет участие в следующей тренировке мадридского клуба. Участию полузащитника в матче 6-го тура испанской Примеры с мадридским "Атлетико" ничего не угрожает.

Беллингем перешел в "Реал" из "Боруссии" (Дортмунд) в июле 2023 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Джуд принял участие в 5 встречах, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.