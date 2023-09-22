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Хави подтвердил, что согласовал новый контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

В прошлом сезоне Хави привел Барселону к первому титулу в лиге с 2019 года

Хави подтвердил, что согласовал новый контракт с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ранее появилась информация, что "Барселона" продлит контракт с Хави до 2025 года с опцией его продления еще на один сезон. Нынешнее соглашение специалиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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"Мы договорились о продлении контракта несколько дней назад, об этом будет объявлено в ближайшее время. Вопрос решен.", - Хави.

В прошлом сезоне Хави привел "Барселону" к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
22.09.2023 в 15:54
Ну слава Богу, а то мы уже все испереживались...
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