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Хави подтвердил, что согласовал новый контракт с Барселоной
В прошлом сезоне Хави привел Барселону к первому титулу в лиге с 2019 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее появилась информация, что "Барселона" продлит контракт с Хави до 2025 года с опцией его продления еще на один сезон. Нынешнее соглашение специалиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года.
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"Мы договорились о продлении контракта несколько дней назад, об этом будет объявлено в ближайшее время. Вопрос решен.", - Хави.
В прошлом сезоне Хави привел "Барселону" к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании.
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