Жирона - Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Самый украинский клуб Ла Лиги стартовал в чемпионате с 4 побед в 5 матчах, что шокировало даже его самого. Сможет ли "Жирона" продолжить свою сказку?

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Ее соперник "Мальорка" играет в пять защитников и даже не думает о длительном контроле мяча. "Автобус" - вот что ожидает Цыганкова, Довбика и компанию. И пробить его нелегко.

В прошлом туре "Мальорка" 80 минут страдала, а затем забила победный гол на поле "Сельты". Это именно та ловушка, в которую "Жироне" важно не попасть. Ей надо забить первой - только так гости раскроются.

Хватит ли сил у "Жироны" на это, и какова будет роль украинцев - узнаем 23 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Мальорка Смотреть трансляцию

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