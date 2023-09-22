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Официально. Хави продлил контракт с Барселоной
Еще один дополнительный год сотрудничества
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт "блауграны".
Новое соглашение будет действовать до 20 июня 2025-го года. Также в контракте предусмотрено возможное продолжение сотрудничества на тех же условиях до лета 2026 года.
It's official: Xavi 2025 ✍️ pic.twitter.com/h5U6CX1NIP— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2023
Инсайдеры сообщали об улучшении финансовых условий для специалиста. Согласно их информации, зарплата Хави увеличится ориентировочно вдвое по сравнению с предыдущим контрактом, срок которого завершался в конце текущего сезона.
Испанец возглавляет "Барсу" с ноября 2021 года. С этого момента ему удалось завоевать два трофея: чемпионский титул Ла Лиги и Суперкубок Испании. В 96 играх Хави во главе "блауграны" он выиграл 60 игр, 17 сыграл вничью и проиграл 19.
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