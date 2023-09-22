Официально. Хави продлил контракт с Барселоной

Главный тренер "Барселоны" Хави продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт "блауграны".

Новое соглашение будет действовать до 20 июня 2025-го года. Также в контракте предусмотрено возможное продолжение сотрудничества на тех же условиях до лета 2026 года.

Инсайдеры сообщали об улучшении финансовых условий для специалиста. Согласно их информации, зарплата Хави увеличится ориентировочно вдвое по сравнению с предыдущим контрактом, срок которого завершался в конце текущего сезона.

Испанец возглавляет "Барсу" с ноября 2021 года. С этого момента ему удалось завоевать два трофея: чемпионский титул Ла Лиги и Суперкубок Испании. В 96 играх Хави во главе "блауграны" он выиграл 60 игр, 17 сыграл вничью и проиграл 19.