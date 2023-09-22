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Ждем Довбика и Цыганкова. Жирона – Мальорка. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 6-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Мальоркой".
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Команда Виктор Цыганкова и Артема Довбика идет на третьем месте в турнирной таблице Примеры! "Мальорка" шатается перед зоной вылета, на 15-й строчке. Ждать ли украинского форварда на поле? И легкой прогулки для Цыганкова и компании? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 сентября – в 14:50 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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