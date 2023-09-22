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Примера. Алавес - Атлетик 0:2. Баски уже в зоне Лиги чемпионов
Иньяки Уильямс тащит
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Атлетик" не устает удивлять стабильностью даже без травмированного Нико Уильямса - уже четвертая победа в пяти последних турах.
"Алавес" очень активно стартовал, но Кике и Хаджи свои шансы не использовали, а дальше Бильбао стабилизировал игру за счет преимущества в классе.
Брат Нико Иньяки Уильямс открыл счет после изумительной вертикальной передачи Весги с центра поля.
Во втором тайме Иньяки обязан был оформлять дубль, но промазал с центра штрафной. Впрочем, не беда - ганец вскоре реабилитировался пасом. Он умно откатил под удар Сансету, а тот с 20 метров бахнул, словно из пращи.
1 - Iñaki Williams has scored his first goal in @LaLigaEN against Alavés, after 13 games against them, becoming Alavés the 24th different opponent he has scored against in the competition.— OptaJose (@OptaJose) September 22, 2023
Opening. pic.twitter.com/pQ7bnfaXpi
В таблице "Атлетик" с 13 очками временно догнал "Барсу" и "Жирону", а это уже ТОП-4. У "Алавеса" - 6 очков и куда более скромные амбиции.
6-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Атлетик" - 0:2
Голы: Уильямс, 18, Сансет, 76
"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Седлар, Дуарте (Хави Лопес, 48) - Бенавидес (Гуриди, 49), Гевара - Сола (Реббах, 67), Хаджи (Саму, 67), Риоха (Алькаин, 84) - Кике
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Йерай, 71), Берчиче (Лекуэ, 82) - Весга, де Галларета (Дани Гарсия, 82) - Уильямс, Сансет, Беренгер (Муньяин, 64) - Гурусета (Вильялибре, 71)
Предупреждения: Кике, 45+1, Абгар, 78 - Беренгер, 29, Берчиче, 31
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