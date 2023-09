Примера. Алавес - Атлетик 0:2. Баски уже в зоне Лиги чемпионов

"Атлетик" не устает удивлять стабильностью даже без травмированного Нико Уильямса - уже четвертая победа в пяти последних турах.

"Алавес" очень активно стартовал, но Кике и Хаджи свои шансы не использовали, а дальше Бильбао стабилизировал игру за счет преимущества в классе.

Брат Нико Иньяки Уильямс открыл счет после изумительной вертикальной передачи Весги с центра поля.

Во втором тайме Иньяки обязан был оформлять дубль, но промазал с центра штрафной. Впрочем, не беда - ганец вскоре реабилитировался пасом. Он умно откатил под удар Сансету, а тот с 20 метров бахнул, словно из пращи.

1 - Iñaki Williams has scored his first goal in @LaLigaEN against Alavés, after 13 games against them, becoming Alavés the 24th different opponent he has scored against in the competition.



