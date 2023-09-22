Примера. Алавес - Атлетик 0:2. Баски уже в зоне Лиги чемпионов

"Атлетик" не устает удивлять стабильностью даже без травмированного Нико Уильямса - уже четвертая победа в пяти последних турах.

"Алавес" очень активно стартовал, но Кике и Хаджи свои шансы не использовали, а дальше Бильбао стабилизировал игру за счет преимущества в классе.

Брат Нико Иньяки Уильямс открыл счет после изумительной вертикальной передачи Весги с центра поля.

Во втором тайме Иньяки обязан был оформлять дубль, но промазал с центра штрафной. Впрочем, не беда - ганец вскоре реабилитировался пасом. Он умно откатил под удар Сансету, а тот с 20 метров бахнул, словно из пращи.

1 - Iñaki Williams has scored his first goal in @LaLigaEN against Alavés, after 13 games against them, becoming Alavés the 24th different opponent he has scored against in the competition.



Opening. pic.twitter.com/pQ7bnfaXpi — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2023

В таблице "Атлетик" с 13 очками временно догнал "Барсу" и "Жирону", а это уже ТОП-4. У "Алавеса" - 6 очков и куда более скромные амбиции.

6-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Атлетик" - 0:2

Голы: Уильямс, 18, Сансет, 76

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Седлар, Дуарте (Хави Лопес, 48) - Бенавидес (Гуриди, 49), Гевара - Сола (Реббах, 67), Хаджи (Саму, 67), Риоха (Алькаин, 84) - Кике

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Йерай, 71), Берчиче (Лекуэ, 82) - Весга, де Галларета (Дани Гарсия, 82) - Уильямс, Сансет, Беренгер (Муньяин, 64) - Гурусета (Вильялибре, 71)

Предупреждения: Кике, 45+1, Абгар, 78 - Беренгер, 29, Берчиче, 31