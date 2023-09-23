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Новый контракт с Хави будет продлен еще на год при победе в Ла Лиге или ЛЧ

Испания
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Особые условия сделки

Новый контракт с Хави будет продлен еще на год при победе в Ла Лиге или ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый контракт главного тренера "Барселоны" Хави, о котором официально было доложено сегодня, включает в себя опцию продления еще на один год.

Как сообщает El Periodico, автоматическая пролонгация сделки возможна, если "блауграна" в течение следующих двух сезонов победит в чемпионате Испании или Лиге чемпионов. Таким образом, Хави может гарантировать себе контракт до лета 2026-го года (вместо текущей до 2025-го).

Отметим, что в чемпионате Испании после пяти туров "Барселона" занимает второе место, уступая первому "Реалу" двумя очками. В Лиге чемпионов подопечные Хави попали в группу с "Атверпеном", "Порту" и "Шахтером" - в квартете они пока лидируют после победы 5:0 над бельгийцами в первом туре.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
Periodico

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