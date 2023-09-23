Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Испании
Барселона - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Под Рафой Бенитесом в "Сельте" шатается тренерский стул. Но в то же время у тренера есть возможность пристыдить скептиков. Для этого, однако, нужно остановить грозную "Барселону"
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч шестого тура Ла Лиги состоится в субботу, 23 сентября, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.
Примера. 6-й тур
23 сентября. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 19:30 "Сельта"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Барселона - СельтаСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бражко дальним ударом забил эффектный дебютный гол за Динамо
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024
- Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:26 Прогнозы на футбол Ворскла - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.09.2023
- 17:45 Зарубежные Барселона - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- 16:30 Украинские Александрия - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн