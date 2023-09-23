Барселона - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Испании

Под Рафой Бенитесом в "Сельте" шатается тренерский стул. Но в то же время у тренера есть возможность пристыдить скептиков. Для этого, однако, нужно остановить грозную "Барселону"

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Матч шестого тура Ла Лиги состоится в субботу, 23 сентября, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Примера. 6-й тур

23 сентября. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 19:30 "Сельта"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1