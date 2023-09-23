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Барселона - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Барселона - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Под Рафой Бенитесом в "Сельте" шатается тренерский стул. Но в то же время у тренера есть возможность пристыдить скептиков. Для этого, однако, нужно остановить грозную "Барселону"

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Матч шестого тура Ла Лиги состоится в субботу, 23 сентября, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.

Примера. 6-й тур
23 сентября. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 19:30 "Сельта"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Барселона - Сельта
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