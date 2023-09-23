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Два ключевых игрока Реала вернулись в общую группу накануне матча с Атлетико
Оба игрока имели небольшие проблемы со здоровьем
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Полузащитник Джуд Беллингем и вингер Винисиус Жуниор вернулись в общую группу "Реала" накануне дерби из "Атлетико".
У 20-летнего англичанина были проблемы с желудком после матча с "Унионом" (1:0) в Лиге чемпионов, а 23-летний бразилец залечивал мышечную травму бедра, полученную в конце августа в матче против "Сельты" (1:0 ).
Ранее сообщалось, что Винисиус может все равно не сыграть против "матрасников", поскольку в королевском клубе не хотят рисковать здоровьем вингера и создавать предпосылки для рецедива.
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