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Два ключевых игрока Реала вернулись в общую группу накануне матча с Атлетико

Испания
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Оба игрока имели небольшие проблемы со здоровьем

Два ключевых игрока Реала вернулись в общую группу накануне матча с Атлетико

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Полузащитник Джуд Беллингем и вингер Винисиус Жуниор вернулись в общую группу "Реала" накануне дерби из "Атлетико".

У 20-летнего англичанина были проблемы с желудком после матча с "Унионом" (1:0) в Лиге чемпионов, а 23-летний бразилец залечивал мышечную травму бедра, полученную в конце августа в матче против "Сельты" (1:0 ).

Ранее сообщалось, что Винисиус может все равно не сыграть против "матрасников", поскольку в королевском клубе не хотят рисковать здоровьем вингера и создавать предпосылки для рецедива.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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