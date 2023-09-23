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Симеоне: Реал понес значительные потери и решил это наилучшим образом
Тренер ожидает сложного матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от домашнего дерби с "Реалом" в Ла Лиге.
- В трех дерби прошлого сезона "Атлетико" имел три удаления. Вас беспокоит работа арбитров?
– Мы переживаем за игру. Арбитру нужно оставить в покое. Он отличный специалист, думаю, это его первое дерби, он встретит его с надеждой и энтузиазмом, как и игроки. Мы будем заботиться о своей замечательной игре.
Готовимся с азартом к каждой игре. Перед нами будет очень сильный соперник, уверенный в своих действиях. Он понес значительные потери и решил это наилучшим образом. Будет тяжело, сложно, как и во всех предыдущих матчах с "Реалом". Надо перевести игру туда, где сможем нанести им вред.
- Вы очень переживаете из-за травм в полузащите?
– У всех команд есть травмы. Слушал Гвардиолу, который рассказывал, как они играли с травмированными, такое случается даже с лучшими в мире. Учитывая огромное количество игр – тренерам придется проходить через такие ситуации. Нам нужно, чтобы футболисты всегда восстанавливались самым лучшим образом. Команды, которые восстанавливаются лучше меньшего времени, получат от этого преимущество. Но травмы будут всегда, – сказал тренер.
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