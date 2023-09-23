Примера. Жирона – Мальорка 5:3. Их разозлили – они уничтожили. Наши – в деле

Веселый получился матч… Веселый и насыщенный. Уже на старте поединка "Мальорка" забила, "сделав" виновником Виктора Цыганкова. Украинец пришел помочь своей команде в защите при угловом и случайно сыграл рукой на дальней штанге. Мурики забил с пенальти. Ну ладно…

После этого "Жирона" просто уничтожила соперника. Наш Артем Довбик забил один из пяти голов. В некоторых других голевых атаках тоже фигурировали игроки сборной Украины. Однако здесь вряд ли стоит выделять личности – мощно до поры до веремени (пока не остановилась) играла вся команда.

Отдельно скажем о пенальти: его реализовал Довбик. Примечательно, что сначала бить готовился Цыганков, однако отдал мяч партнеру. Для Довбика это важно, потому что один из моментов с игры он не реализовал.

В общей сложности пятнадцать ударов за тайм от "Жироны" – это мега-мощно. Автором четырех из них стал Довбик. У Цыганкова ударов не было, но была одна ключевая передача, 31 касание мяча и 96 процентов точности пасов.

После перерыва "Мальорка", казалось бы, ожила. Но это только казалось. Фактически же "Жирона" просто не включила скорость. Но когда это сделала, сразу забила пятый гол. Стремительный выпад развился с участием Довбика. Он сыграл как классический центрфорвард, приняв передачу и мгновенно отдав короткий пас в свободную зону на партнера, после чего тренер "Жироны" снял с поля обоих украинцев.

Как итог – гол+пас от Артема, "привезенный" пенальти от Цыганкова, но при этом далеко не самый плохой матч в его исполнении. И взлет "Жироны" на первую позицию (были еще два пропущенные в конце, но это совершенно ничего не меняет, хозяева просто бросили играть). Лучшего сценария нельзя было желать.

Следующий матч у команды Мичела – против "Вильярреала". Это наверняка будет сложнее, чем сегодня.

Примера. Шестой тур. 23.09.2023

Жирона. "Монтиливы"

Арбитр в поле – Пабло Гонсалес

"Жирона" – "Мальорка 5:3

Голы: Лопес 26, Артем Довбик 33 (пен.), Мартин 37, Эррера 45, Савио 57 – Мурики 3 (пен.), Пратс 88, Пратс 90+5

"Жирона": Гассанига - Коуту, Лопес, Э. Гарсия (Хуанпе 65), Блинд - Эррера (Торре 75) - Цыганков (Порту 61), Мартин, А. Гарсия, Савио (Валери Фернандес 75) - Довбик (Стуани 65)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Настасич, ван дер Гейден (Ндиайе 23), Хауме Коста (Лато 65) - Д. Родригес, Морланес (Ларин 65), Саму Кошта (Санчес 78), Дардер - Мурики (Пратс 78)

Предупреждения: Мартин 79 – Саму Кошта 31, Хауме Коста 31, Морналес 33, Д. Родригес 38, Настасич 90+1