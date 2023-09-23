Дерзкая махинация Атлетико и Реала. Как Уго Санчес перебрался на Сантьяго Бернабеу

Соперничество между "Атлетико" и "Реалом" имеет серьезный вес на просторах Испании. Да, оно не настолько распиаренное, как Эль-Класико, но также может похвастаться шикарным бэкграундом, наполненным множеством интересных историй. Одна из таких посвящена трансферу Уго Санчеса – оба клуба прибегли к хитрости, чтобы обойти хейт болельщиков, и, будучи непримиримыми конкурентами, все же пожали руки. Отправляемся в 1980-е на воссоздаем тогдашние события.

Ла Лига встретила Уго Санчеса очень неприветливо. Низенький (174 сантиметра), на первый взгляд, неуклюжий и, что главное, мексиканец, которых в чемпионате давно не было. Почти все представители этой страны с треском провалились, да и на дворе стоял 1981-й – время, когда в Европе все еще прослеживался тренд на аргентинцев, нидерландцев и немцев.

Фанаты насмешливо улыбались, журналисты не подбирали слов, потакая запросам публики, а затем Санчес вышел на поле и заставил критиканов неохотно переобуться. Оказалось, что рост игрока – ощутимое преимущество, поскольку мобильность позволяла легко прошмыгнуть мимо защитников и так же непринужденно сгруппироваться, чтобы нанести точный удар. Нападающий не придумал бисиклету, однако частенько ею радовал – словом, вчерашний объект для насмешек превратился в убийцу в штрафной площадке.

Если кампания 1981/82 была отведена на адаптацию, то уже в следующей латиноамериканец отметился 21 мячом. Еще через год – 18, а в сезоне 1984/85 – 25, благодаря чему Уго возглавил бомбардирский список, получил престижный трофей Пичичи и помог "матрасникам" финишировать вторыми в турнирной таблице.

Стало понятно, что исполнитель перерос уровень "Атлетико" – сам он стремился двигаться вперед и брать трофеи, о чем намекнул руководству. Мол, поторопитесь, у меня остался год по трудовому договору. Это не был саботаж, поэтому в кабинетах "рохибланкос" отреагировали достаточно дипломатично – легендарный Висенте Кальдерон славился проницательностью, играми ума и знал, что в случае ухода лучшего актива должен получить максимальную финансовую выгоду.

Весной 1985-го "Реал" готовился к переменам – шли выборы и президентское кресло вот-вот должно было достаться Рамону Мендосе. Будучи горячим ценителем административного таланта Сантьяго Бернабеу, новоиспеченный функционер стремился собрать такую же крепкую команду, которая бы ассоциировалась с его правлением (в конце концов, это удалось – одним из явлений той эпохи стала так называемая "пятерка стервятников").

Для воплощения амбиций требовались трансферы и Мендоса не стеснялся тратить деньги. Кого бы приобрести? Когда пошел слух о Санчесе, Рамон решил не медлить – на горизонте маячил интерес со стороны "Интернационале", в переговоры вмешалась и "Барселона".

9 мая 1985-го Жоан Гаспар позвонил Уго и предложил пятилетний контракт с окладом в 50 миллионов песет за сезон. На следующий день вице-президент каталонцев прибыл в столицу, встретился с форвардом и Кальдероном в известном ресторане "Viejo Madrid" и провел ужин.

Казалось, что стороны придут к общему знаменателю, однако Терри Вэнэйблс, тренер "сине-гранатовых", все же сосредоточился на кандидатуре шотландца Стива Арчибальда. Несмотря на то, что тогдашний лимит Ла Лиги учитывал наличие только двух легионеров в составе, вариант с Санчесом сразу отпал.

Параллельно Мендоса воспользовался услугами агента Педро Антонио Марина и сообщил: 150 миллионов песет, плюс, в "Атлетико" направятся голкипер Хосе Очоторена и атакующий полузащитник Хуан Лосано. "Мой переход был непростым, но все были уверены, что "Реал" хочет меня подписать. Меня пыталась купить "Барса" и еще одна итальянская команда. Но когда со мной связался Педро Антонио Марин, которого направил Рамон Мендоса, и спросил, хочу ли я перейти в "Реал", я ответил, что очень хочу выступать за лучший клуб всех времен", – вспомнил Уго.

Замечательные условия, но Кальдерон взял паузу – во-первых, настаивал на большей сумме, во-вторых, размышлял, как преподнести аудитории будущий переход. В те дни количество сосьос составляло 15 тысяч и Висенте опасался массового приостановления членства – если менеджеры клубов за кулисами поддерживали неплохие отношения, то вот поведение болельщиков было непредсказуемо.

Слухи о потере Санчеса просочились в прессу со скоростью света – 13 мая "Атлетико" принял дома "Бетис", и трибуны приветствовали мексиканца демонстративным свистом. Повсюду развевались плакаты с надписью "наемник", на что Уго ответил своим жестом – когда шел на замену в конце второго тайма, то уважительно поцеловал эмблему.

Игрок искренне надеялся сгладить углы, отгрузил дубль "Атлетику" Бильбао в финале Кубка Короля (2:1), однако все равно столкнулся с нескрываемой ненавистью. В то же время не стоит удивляться – а на что он рассчитывал, когда заявил такое: "Моя главная цель – перебраться в "Мадрид". Моя задача в "Атлетико" уже выполнена. Теперь я стремлюсь к более высоким целям".

И вот тут Уго осенило – вместе с Кальдероном он нашел креативное решение, что в дальнейшем вызвало смесь удивления, гнева и восхищения от столь мастерского хода. "Мне пришло в голову, что "Пумас" должен купить меня и сразу же продать "Реалу". Я связался с Гильермо Альваресом, президентом команды, и он согласился".

Для Санчеса УНАМ – не пустой звук. Клуб воспитал его, доверился, сделал таким, что потом на радаре появился "Атлетико" и выложил на стол 60 миллионов песет. Поэтому началось воплощение тайного плана, прозванного как "переход через мост" – "пумы" согласились выступить посредником и в итоге снова неплохо "наварились". 4 июля 1985-го "матрасники" отправили Уго в Мексику за 200 миллионов песет, а через полторы недели уже "Реал" наведался в Мехико и пожал руки за 250 миллионов в соответствующей валюте. 19 июля Санчес был официально представлен на "Сантьяго Бернабеу" и гордо красовался в белой футболке.

"Я получил возможность носить футболку "Мадрида". Все что произошло, произошло из-за меня. Я мог бы поехать в Италию или "Барселону", но знаю, чего хочу", – пояснил Уго.

Формально прямой контакт между "Атлетико" и "Реалом" отсутствует – фанаты аж разинули рты от такой наглости. Да, негативные настроения прослеживались, но что Кальдерон, вставший в угрожающую позу, что Рамон Мендоса – все делали вид, что ничего экстраординарного не случилось.

Надо сказать, что в стане "сливочных" Санчеса не ждали с распростертыми объятиями. Проблема как раз заключалась в вышеупомянутом лимите – в ростере находился Хорхе Вальдано, вот теперь подписан Уго, поэтому судьба немецкого опорника Ули Штилике автоматически решилась. Немца болельщики обожали и даже после придумали примечательный лозунг: "Uli sí, Hugo no".

Было трудно смириться с креатурой Мендосы, продажей Штилике, в конце концов, никто не отменял факт прошлого Санчеса – он защищал цвета принципиального конкурента. И хорошо, что впоследствии отношение набрало положительную окраску – форвард взялся за работу и принес вожделенное величие. Одиннадцать трофеев, среди которых Кубок УЕФА, четыре награды Пичичи – все это заслуживает, чтобы быть одаренным любовью и лояльностью.

Конечно, о подобных эмоциях речь не шла, когда Уго возвращался на стадион "Атлетико" – зрители упражнялись в расизме и окрестили бывшего кумира "черным индейцем". Мексиканец постоянно извинялся: "Это не должно удивлять болельщиков, потому что мы профессионалы. Футболист ищет лучшую ситуацию для собственной карьеры. Фанаты должны понять".

Прошли десятилетия и на Санчеса перестали смотреть искоса. Все-таки футболист никогда не скрывал намерений, в отличие от условного Луиша Фигу, был "чистым" перед собой, ведь банально хотел большего. Готовы поспорить, что и на "Ванда Метрополитано" сегодня вспоминают Уго с благоговением – он был маэстро, чье мастерство трудно повторить.