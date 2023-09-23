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Атлетико – Реал: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Мадридской битве посвящается
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный матч шестого тура Ла Лиги 2023/24 состоится 24 сентября в Мадриде – тамошние "Атлетико" и "Реал" встретятся на "Цивитас Метрополитано". В этой игре "сливочные" попытаются продолжить свое победное шествие. Сейчас они являются единственной командой в текущем первенстве, которая еще не теряла зачетные баллы.
Перед столичным дерби мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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