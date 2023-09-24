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Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Атлетико" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" стартовал в новом сезоне с идеальных шести побед в шести матчах, что делает его явным фаворитом дерби против нестабильного "Атлетико".

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"Матрасники" за месяц успели шокировать с разных сторон - то они побеждали 7:0, то уступали 0:3, то пропускали в Лиге чемпионов от вратаря. Никакой стабильности - тотальный хаос, который вообще не ассоциируется с Диего Симеоне.

От того, сумеет ли тренер наладить защиту и баланс, зависит судьба "Атлетико" в дерби. "Реал" не особо эффектен, но словно бульдог цепляется в жертв и не отпускает.

Избегут ли "Матрасники" участи предыдущих оппонентов Джуда Беллингема - узнаем 24 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) смотреть футбол онлайн
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