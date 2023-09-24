Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" стартовал в новом сезоне с идеальных шести побед в шести матчах, что делает его явным фаворитом дерби против нестабильного "Атлетико".

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"Матрасники" за месяц успели шокировать с разных сторон - то они побеждали 7:0, то уступали 0:3, то пропускали в Лиге чемпионов от вратаря. Никакой стабильности - тотальный хаос, который вообще не ассоциируется с Диего Симеоне.

От того, сумеет ли тренер наладить защиту и баланс, зависит судьба "Атлетико" в дерби. "Реал" не особо эффектен, но словно бульдог цепляется в жертв и не отпускает.

Избегут ли "Матрасники" участи предыдущих оппонентов Джуда Беллингема - узнаем 24 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетіко Мадрид - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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