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Атлетико - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Атлетико" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Реал" стартовал в новом сезоне с идеальных шести побед в шести матчах, что делает его явным фаворитом дерби против нестабильного "Атлетико".
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"Матрасники" за месяц успели шокировать с разных сторон - то они побеждали 7:0, то уступали 0:3, то пропускали в Лиге чемпионов от вратаря. Никакой стабильности - тотальный хаос, который вообще не ассоциируется с Диего Симеоне.
От того, сумеет ли тренер наладить защиту и баланс, зависит судьба "Атлетико" в дерби. "Реал" не особо эффектен, но словно бульдог цепляется в жертв и не отпускает.
Избегут ли "Матрасники" участи предыдущих оппонентов Джуда Беллингема - узнаем 24 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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