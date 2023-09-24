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"Видите эту бутылку? Так засуньте ее им в задницу!" Мадридское дерби горячее, чем вы могли подумать

Испания
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ТОП-7 фактов о Дерби Мадриленьо

"Видите эту бутылку? Так засуньте ее им в задницу!" Мадридское дерби горячее, чем вы могли подумать

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthew Ashton/EMPICS

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

"Атлетико" не клуб бедноты

Это абсолютная ложь. О классовом неравенстве здесь даже речь не идет.

"Матрасники" были основаны не работягами, а студентами-басками, которые учились в Мадриде и болели за "Атлетик Бильбао" – отсюда и созвучность названий, и одинаковые цвета. Полную самостоятельность "Атлетико" получил только в 1920-х.

Тем временем "Реал" начинался как ФК Мадрид – тоже не элитарно. И даже когда в 1920-м Альфонс XIII подарил клубу приставку "Королевский", это больше вредило, ведь рейтинг монарха лежал на дне.

Эпоха Франко? Тоже мимо. "Реал" вышел из гражданской войны без лежавшего в руинах стадиона, тогда как "Атлетико" заручился поддержкой ВВС и превратился в монстра "Атлетико Авиасьон", коллекционировавшего трофеи и уничтожающего соседа 5:0. Когда "Сливочные" попросили продать им кусок земли под "Нуэво Чамартин", что ответили "Матрасники"? Пренебрежительное "нет".

Какой там Реал? За них играли одни топы как француз Марсель Доминго, швед Хендри Карлссон, бомбардир Адриан Эскудеро, лучший игрок в истории Марокко Ларби Бенбарек. Тренировал всех Эленио Эррера.

То, что впоследствии дон Сантьяго Бернабеу перевернул ситуацию – это исключительно его заслуга, а еще Альфредо Ди Стефано.

Даже сейчас в "Атлетико" просматривается его "правое" прошлое через влиятельных ультрас-неонацистов из Frente Atletico.

Что же касается рабочего класса, то в Мадриде за него играет "Райо Вальекано". Там не только клуб, но и весь район живет, будто республика 30-х никуда не пропадала.

"Атлетико" бросал вызов первым "Галактикос"

Хотя и по большей части неудачно.

В 1951-56 годах "Матрасники" четырежды становились вторыми в Примере, отдавая титулы "Реалу" и "Барселоне".

"Команда, которую мы хотели победить любой ценой, была нашими соседями", - вспоминал Альфредо Ди Стефано. "Проигрыш означал, что нашим фанатам пришлось бы терпеть шутки на следующий день в офисах, барах и на улице. Хоть из дома не выходи".

Дерби Мадриленьо имело даже международный вес после того, как "Реал" и "Атлетико" зарубились в полуфинале КЕЧ-59. "Сливочные" победили дома 2:1, но проиграли 0:1 на выезде. По тогдашним правилам это означало третий матч, который перенесли на нейтральное поле в Сарагосу, где Кольяр ответил на гол Ди Стефано, а вот Пушкаш принес своим победу.

Месть "Атлетико" была суровой – он одолел "Реал" в двух следующих финалах Кубка Испании 3:1 и 3:2.

И даже когда в 60-х "Реал" набрал выдающуюся форму и выиграл пять титулов подряд, именно "Атлетико" остановил его на шестом. По-хорошему, без злобы.

"Я сыграл, пожалуй, более 30 матчей против "Реала", – вспоминает легенда "Атлетико" Аделардо. "Как только появлялось расписание матчей, то первое, на что мы смотрели, это даты дерби. У меня были и есть замечательные друзья, которые играли за "Реал Мадрид", мы встречались и общались без проблем".

Эта доброжелательность сохранилась по сей день. На финал ЛЧ-2014 в Лиссабон фаны "Реала" часто подбрасывали болельщиков "Атлетико" на своих автомобилях и наоборот.

"Атлетико" – "индейцы", боровшиеся с "викингами"

А это уже испанские 70-е.

Переход Йохана Кройфа в "Барселону" наделал много шума, но принес каталонцам только одно чемпионство. "Реал" за тот же период выиграл 6; "Атлетико" – 2.

Почему этот "Реал" прозвали Los Vikingos? Да из-за трансферной политики позднего Сантьяго Бернабеу, который делал ставку на игроков из северной Европы. Так, лидерами "Сливочных" в 70-е были Пауль Брайтнер, Гюнтер Нетцер, Ули Штилике, Хеннинг Йенсен. Все как один высокие блондины, нетипичные для залитых солнцем испанских улиц.

На другой стороне города "Матрасники" тогда же стали Los Indios – индейцами – из-за засилья легионеров из Латинской Америки. К примеру, в чемпионском составе-1977 играли бразильцы Луиш Перейра и Лейвинья; аргентинцы Рубен Кано, Рубен Айяла и Рамон Эредия; парагваец Доминго Бенегас.

В Европе в тот период оба клуба трофеев не собирали, и даже если выходили в финалы, как "Атлетико" в 74-м, то только чтобы их проиграть.

При этом прозвище "Индейцы" все равно полюбилось фанатам клуба, они гордо носят его по сей день. А вот "Викинги" толком не прижились.

"Атлетико" засунул "Реалу" "бутылку в задницу"

А это отсылка к самой странной мотивационной речи в Дерби Мадриленьо.

Это было в 1992-м перед финалом Кубка короля. Луис Арагонес, который тогда тренировал "Атлетико", бродил раздевалкой, а затем схватил бутылку с водой:

"Видите эту бутылку? Мы им это в задницы засунем! Прямо в задницы! Забудьте о тактике. Это "Реал Мадрид", и это "Сантьяго Бернабеу". Они так долго нам засовывали это в задницы нам, и вот наш шанс наконец-то вонзить им!"

Не слишком элегантная речь, однако, оказала огромное влияние на команду. "Атлетико" доминировал со старта и забил дважды за полчаса – голы на счету Паулу Футре и Бернда Шустера, которого "Сливочные" списали двумя годами ранее.

Учитывая, что Примеру и Кубок европейских чемпионов в том году выиграла "Барселона", для "Реала" это было абсолютное фиаско.

Также именно Кубок-92 стал первым трофеем, который фанаты "Матрасников" отпраздновали у фонтана Нептуна, как сейчас. До этого они собирались на Пласа-де-Сибелес, как и "Сливочные".

"Атлетико" воспитал одну из величайших легенд "Реала"

Какое же Дерби Мадриленьо без эксцентричной персоны Хесуса Хиля?

Этот бизнесмен впервые сел еще при Франко, когда сдал в эксплуатацию жилой комплекс, построенный без архитекторов и геодезистов - все рухнуло вместе с людьми.

В футболе Хиль "прославился" тем, что обзывал "педиком" знаменитого арбитра Мишеля Вотро; жаловался голландским журналистам, что "из всех щелей в "Аяксе" лезут негры"; будучи мэром Марбельи, ходил по улицам и оскорблял проституток и бездомных.

Ну, и еще Хиль остался в истории как президент "Атлетико", который в 1992-м "за ненадобностью" закрыл клубную академию, вышвырнув на улицу сотни подростков.

Само собой, расплата не заставила себя ждать. Уже в Примере-1996/97 "Атлетико" Хиля дома побеждал "Реал" 1:0 и имел на одного игрока больше, когда на поле вышел 19-летний нападающий и оформил дубль. А тогда юный бомбардир еще раз забил "Матрасникам" на "Бернабеу", отличился в лобовом матче с "Барсой" и остановился на отметке в 21 гол в Примере, принеся "Сливочным" трофей.

Парня звали Рауль Гонсалес, и за свою карьеру он забьет "Атлетико" 15 мячей – это третий лучший результат после Роналду и Ди Стефано.

Тем временем правление Хиля привело "Атлетико" к 19-му месту и вылету в Сегунду в 2000 году.

"Атлетико" не побеждал "Реал" 14 лет подряд

В 1999-2013 годах "Атлетико" не выиграл ни одного дерби, и это тоже наследие Хесуса Хиля.

Те 18 побед "Реала" и 6 ничьих ударили по статусу матча, который оставался важным только для местных, вроде Гути:

"Для нас матч "Реала" против "Атлетико" символизирует силу "Реала". Это наш извечный соперник, и в таком матче следует по-настоящему бороться, чтобы выиграть. Нас этому учили. Для каждого игрока, прошедшего академию, соперничество с "Атлетико" очень важно".

Чего не хватало "Матрасникам" в нулевые? Вероятно, тренера и сколь-нибудь четкого долгосрочного плана. В "Атлетико" появлялись Фернандо Торрес, Кун Агуэро, Диего Форлан, Макси Родригес, но команды из них никто так и не слепил.

В финале Кубка короля-2013 на "Сантьяго Бернабеу" "Реал" был уверен, что сценарий повторится, и ранний гол Криштиану Роналду это мнение укрепил. Диего Коста, однако, имел на трофей свои планы.

Это уже был не бесхребетный "Атлетико" нулевых, а выигравшая Лигу Европы команда Диего Симеоне, которая разбила "Челси" в Суперкубке УЕФА и требовала к себе уважения.

И что "Реал"? Он сдулся. Защитник Жоао Миранда забил победный гол, а Роналду заработал красную и ушел с поля. Это был день, когда кончилась одна эпоха и началась другая.

"Атлетико" никогда не проходил "Реал" в Лиге чемпионов

И этот гештальт не удается закрыть даже Симеоне.

До Эль Чоло мадридское дерби в еврокубках было только в 1959-м, когда героем стал Пушкаш.

Далее хронологически был финал ЛЧ-2014, когда Серхио Рамос на 93-й минуте перевел игру в овертайм, где "Сливочные" дожали вконец обессиленных "Матрасников".

Уже в следующем сезоне-2014/15 мадридские гранды встретились в четвертьфинале ЛЧ, и там после 0:0 на "Висенте Кальдерон" проход "Сливочным" обеспечил единственный гол арендованного Чичарито Эрнандеса.

Еще через год – снова финал ЛЧ, и теперь "Реал" торжествовал уже в серии пенальти. Единственный незабитый удар "Матрасников" на счету воспитанника "Сливочных" Хуанфрана, но самая главная драма даже не в этом, а в голе Рамоса из явного офсайда, который судья Марк Клаттенбург разглядел еще в перерыве.

Ну, и наконец в полуфинале ЛЧ-2016/17 "Реал" уже комфортно и без скандала разбил "Атлетико" дома 3:0 с хет-триком Криштиану Роналду, что сделало ответный матч формальностью.

Единственная победа "Матраcников" над "Реалом" в Европе случилась в Суперкубке УЕФА-2018 – там тоже забил Рамос и были экстра-таймы, но последнее слово осталось за Коке. Радости "Атлетико" не было пределов – шампанское распивали прямо на поле и щедро поливали им прессу, а та спешно делала далеко идущие выводы из ухода Роналду. Зря! На деле это был просто один матч, который не получил продолжения ни для тех, ни для других.

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В статье: Рауль Луис Арагонес Атлетико (Мадрид) Альфредо ди Стефано Диего Симеоне Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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scorpius (Ck)
24.09.2023 в 10:45
Флирт по-мадридски
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