"Видите эту бутылку? Так засуньте ее им в задницу!" Мадридское дерби горячее, чем вы могли подумать

Это абсолютная ложь. О классовом неравенстве здесь даже речь не идет.

"Матрасники" были основаны не работягами, а студентами-басками, которые учились в Мадриде и болели за "Атлетик Бильбао" – отсюда и созвучность названий, и одинаковые цвета. Полную самостоятельность "Атлетико" получил только в 1920-х.

Тем временем "Реал" начинался как ФК Мадрид – тоже не элитарно. И даже когда в 1920-м Альфонс XIII подарил клубу приставку "Королевский", это больше вредило, ведь рейтинг монарха лежал на дне.

Эпоха Франко? Тоже мимо. "Реал" вышел из гражданской войны без лежавшего в руинах стадиона, тогда как "Атлетико" заручился поддержкой ВВС и превратился в монстра "Атлетико Авиасьон", коллекционировавшего трофеи и уничтожающего соседа 5:0. Когда "Сливочные" попросили продать им кусок земли под "Нуэво Чамартин", что ответили "Матрасники"? Пренебрежительное "нет".

Какой там Реал? За них играли одни топы как француз Марсель Доминго, швед Хендри Карлссон, бомбардир Адриан Эскудеро, лучший игрок в истории Марокко Ларби Бенбарек. Тренировал всех Эленио Эррера.

То, что впоследствии дон Сантьяго Бернабеу перевернул ситуацию – это исключительно его заслуга, а еще Альфредо Ди Стефано.

Даже сейчас в "Атлетико" просматривается его "правое" прошлое через влиятельных ультрас-неонацистов из Frente Atletico.

Что же касается рабочего класса, то в Мадриде за него играет "Райо Вальекано". Там не только клуб, но и весь район живет, будто республика 30-х никуда не пропадала.

