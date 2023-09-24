"Видите эту бутылку? Так засуньте ее им в задницу!" Мадридское дерби горячее, чем вы могли подумать

"Атлетико" не клуб бедноты

Это абсолютная ложь. О классовом неравенстве здесь даже речь не идет.

"Матрасники" были основаны не работягами, а студентами-басками, которые учились в Мадриде и болели за "Атлетик Бильбао" – отсюда и созвучность названий, и одинаковые цвета. Полную самостоятельность "Атлетико" получил только в 1920-х.

Тем временем "Реал" начинался как ФК Мадрид – тоже не элитарно. И даже когда в 1920-м Альфонс XIII подарил клубу приставку "Королевский", это больше вредило, ведь рейтинг монарха лежал на дне.

Эпоха Франко? Тоже мимо. "Реал" вышел из гражданской войны без лежавшего в руинах стадиона, тогда как "Атлетико" заручился поддержкой ВВС и превратился в монстра "Атлетико Авиасьон", коллекционировавшего трофеи и уничтожающего соседа 5:0. Когда "Сливочные" попросили продать им кусок земли под "Нуэво Чамартин", что ответили "Матрасники"? Пренебрежительное "нет".

El delantero sueco Carlsson y el técnico Helenio Herrera. Atlético de Madrid. pic.twitter.com/q2TPrG2Ool — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) July 18, 2021

Какой там Реал? За них играли одни топы как француз Марсель Доминго, швед Хендри Карлссон, бомбардир Адриан Эскудеро, лучший игрок в истории Марокко Ларби Бенбарек. Тренировал всех Эленио Эррера.

То, что впоследствии дон Сантьяго Бернабеу перевернул ситуацию – это исключительно его заслуга, а еще Альфредо Ди Стефано.

Даже сейчас в "Атлетико" просматривается его "правое" прошлое через влиятельных ультрас-неонацистов из Frente Atletico.

Что же касается рабочего класса, то в Мадриде за него играет "Райо Вальекано". Там не только клуб, но и весь район живет, будто республика 30-х никуда не пропадала.

On this week’s Q&A for patrons (out now) we discuss the politics of Spanish football ultras. Here’s a depressing example. The Frente Atletico with Nazi salutes in Vallecas on Saturday. pic.twitter.com/qyfyGBy9Xu — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 19, 2019

"Атлетико" бросал вызов первым "Галактикос"

Хотя и по большей части неудачно.

В 1951-56 годах "Матрасники" четырежды становились вторыми в Примере, отдавая титулы "Реалу" и "Барселоне".

"Команда, которую мы хотели победить любой ценой, была нашими соседями", - вспоминал Альфредо Ди Стефано. "Проигрыш означал, что нашим фанатам пришлось бы терпеть шутки на следующий день в офисах, барах и на улице. Хоть из дома не выходи".

Дерби Мадриленьо имело даже международный вес после того, как "Реал" и "Атлетико" зарубились в полуфинале КЕЧ-59. "Сливочные" победили дома 2:1, но проиграли 0:1 на выезде. По тогдашним правилам это означало третий матч, который перенесли на нейтральное поле в Сарагосу, где Кольяр ответил на гол Ди Стефано, а вот Пушкаш принес своим победу.

Месть "Атлетико" была суровой – он одолел "Реал" в двух следующих финалах Кубка Испании 3:1 и 3:2.

И даже когда в 60-х "Реал" набрал выдающуюся форму и выиграл пять титулов подряд, именно "Атлетико" остановил его на шестом. По-хорошему, без злобы.

"Я сыграл, пожалуй, более 30 матчей против "Реала", – вспоминает легенда "Атлетико" Аделардо. "Как только появлялось расписание матчей, то первое, на что мы смотрели, это даты дерби. У меня были и есть замечательные друзья, которые играли за "Реал Мадрид", мы встречались и общались без проблем".

Эта доброжелательность сохранилась по сей день. На финал ЛЧ-2014 в Лиссабон фаны "Реала" часто подбрасывали болельщиков "Атлетико" на своих автомобилях и наоборот.

"Атлетико" – "индейцы", боровшиеся с "викингами"

А это уже испанские 70-е.

Переход Йохана Кройфа в "Барселону" наделал много шума, но принес каталонцам только одно чемпионство. "Реал" за тот же период выиграл 6; "Атлетико" – 2.

Почему этот "Реал" прозвали Los Vikingos? Да из-за трансферной политики позднего Сантьяго Бернабеу, который делал ставку на игроков из северной Европы. Так, лидерами "Сливочных" в 70-е были Пауль Брайтнер, Гюнтер Нетцер, Ули Штилике, Хеннинг Йенсен. Все как один высокие блондины, нетипичные для залитых солнцем испанских улиц.

На другой стороне города "Матрасники" тогда же стали Los Indios – индейцами – из-за засилья легионеров из Латинской Америки. К примеру, в чемпионском составе-1977 играли бразильцы Луиш Перейра и Лейвинья; аргентинцы Рубен Кано, Рубен Айяла и Рамон Эредия; парагваец Доминго Бенегас.

En disímiles ocasiones nos referimos a el #RealMadrid como los Vikingos, pero, ¿Sabe usted cuál es el origen de ese seudónimo?#LaLigaSantander #LaLiga pic.twitter.com/yoU4eOneiK — Deivito RMCF (@deivito_7) September 30, 2021

В Европе в тот период оба клуба трофеев не собирали, и даже если выходили в финалы, как "Атлетико" в 74-м, то только чтобы их проиграть.

При этом прозвище "Индейцы" все равно полюбилось фанатам клуба, они гордо носят его по сей день. А вот "Викинги" толком не прижились.

"Атлетико" засунул "Реалу" "бутылку в задницу"

А это отсылка к самой странной мотивационной речи в Дерби Мадриленьо.

Это было в 1992-м перед финалом Кубка короля. Луис Арагонес, который тогда тренировал "Атлетико", бродил раздевалкой, а затем схватил бутылку с водой:

"Видите эту бутылку? Мы им это в задницы засунем! Прямо в задницы! Забудьте о тактике. Это "Реал Мадрид", и это "Сантьяго Бернабеу". Они так долго нам засовывали это в задницы нам, и вот наш шанс наконец-то вонзить им!"

Не слишком элегантная речь, однако, оказала огромное влияние на команду. "Атлетико" доминировал со старта и забил дважды за полчаса – голы на счету Паулу Футре и Бернда Шустера, которого "Сливочные" списали двумя годами ранее.

Учитывая, что Примеру и Кубок европейских чемпионов в том году выиграла "Барселона", для "Реала" это было абсолютное фиаско.

Также именно Кубок-92 стал первым трофеем, который фанаты "Матрасников" отпраздновали у фонтана Нептуна, как сейчас. До этого они собирались на Пласа-де-Сибелес, как и "Сливочные".

"Атлетико" воспитал одну из величайших легенд "Реала"

Какое же Дерби Мадриленьо без эксцентричной персоны Хесуса Хиля?

Этот бизнесмен впервые сел еще при Франко, когда сдал в эксплуатацию жилой комплекс, построенный без архитекторов и геодезистов - все рухнуло вместе с людьми.

В футболе Хиль "прославился" тем, что обзывал "педиком" знаменитого арбитра Мишеля Вотро; жаловался голландским журналистам, что "из всех щелей в "Аяксе" лезут негры"; будучи мэром Марбельи, ходил по улицам и оскорблял проституток и бездомных.

Mayor of Marbella and president of football club Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil in a jacuzzi surrounded by a harem presenting his own TV show "Las noches de tal y tal" (1991) pic.twitter.com/tSXmIoGcgo — Crazy Ass Moments in Spanish Politics (@Spol_Moments) May 25, 2022

Ну, и еще Хиль остался в истории как президент "Атлетико", который в 1992-м "за ненадобностью" закрыл клубную академию, вышвырнув на улицу сотни подростков.

Само собой, расплата не заставила себя ждать. Уже в Примере-1996/97 "Атлетико" Хиля дома побеждал "Реал" 1:0 и имел на одного игрока больше, когда на поле вышел 19-летний нападающий и оформил дубль. А тогда юный бомбардир еще раз забил "Матрасникам" на "Бернабеу", отличился в лобовом матче с "Барсой" и остановился на отметке в 21 гол в Примере, принеся "Сливочным" трофей.

Парня звали Рауль Гонсалес, и за свою карьеру он забьет "Атлетико" 15 мячей – это третий лучший результат после Роналду и Ди Стефано.

Тем временем правление Хиля привело "Атлетико" к 19-му месту и вылету в Сегунду в 2000 году.

"Атлетико" не побеждал "Реал" 14 лет подряд

В 1999-2013 годах "Атлетико" не выиграл ни одного дерби, и это тоже наследие Хесуса Хиля.

Те 18 побед "Реала" и 6 ничьих ударили по статусу матча, который оставался важным только для местных, вроде Гути:

"Для нас матч "Реала" против "Атлетико" символизирует силу "Реала". Это наш извечный соперник, и в таком матче следует по-настоящему бороться, чтобы выиграть. Нас этому учили. Для каждого игрока, прошедшего академию, соперничество с "Атлетико" очень важно".

Чего не хватало "Матрасникам" в нулевые? Вероятно, тренера и сколь-нибудь четкого долгосрочного плана. В "Атлетико" появлялись Фернандо Торрес, Кун Агуэро, Диего Форлан, Макси Родригес, но команды из них никто так и не слепил.

В финале Кубка короля-2013 на "Сантьяго Бернабеу" "Реал" был уверен, что сценарий повторится, и ранний гол Криштиану Роналду это мнение укрепил. Диего Коста, однако, имел на трофей свои планы.

Это уже был не бесхребетный "Атлетико" нулевых, а выигравшая Лигу Европы команда Диего Симеоне, которая разбила "Челси" в Суперкубке УЕФА и требовала к себе уважения.

И что "Реал"? Он сдулся. Защитник Жоао Миранда забил победный гол, а Роналду заработал красную и ушел с поля. Это был день, когда кончилась одна эпоха и началась другая.

"Атлетико" никогда не проходил "Реал" в Лиге чемпионов

И этот гештальт не удается закрыть даже Симеоне.

До Эль Чоло мадридское дерби в еврокубках было только в 1959-м, когда героем стал Пушкаш.

Далее хронологически был финал ЛЧ-2014, когда Серхио Рамос на 93-й минуте перевел игру в овертайм, где "Сливочные" дожали вконец обессиленных "Матрасников".

Уже в следующем сезоне-2014/15 мадридские гранды встретились в четвертьфинале ЛЧ, и там после 0:0 на "Висенте Кальдерон" проход "Сливочным" обеспечил единственный гол арендованного Чичарито Эрнандеса.

Еще через год – снова финал ЛЧ, и теперь "Реал" торжествовал уже в серии пенальти. Единственный незабитый удар "Матрасников" на счету воспитанника "Сливочных" Хуанфрана, но самая главная драма даже не в этом, а в голе Рамоса из явного офсайда, который судья Марк Клаттенбург разглядел еще в перерыве.

Ну, и наконец в полуфинале ЛЧ-2016/17 "Реал" уже комфортно и без скандала разбил "Атлетико" дома 3:0 с хет-триком Криштиану Роналду, что сделало ответный матч формальностью.

Единственная победа "Матраcников" над "Реалом" в Европе случилась в Суперкубке УЕФА-2018 – там тоже забил Рамос и были экстра-таймы, но последнее слово осталось за Коке. Радости "Атлетико" не было пределов – шампанское распивали прямо на поле и щедро поливали им прессу, а та спешно делала далеко идущие выводы из ухода Роналду. Зря! На деле это был просто один матч, который не получил продолжения ни для тех, ни для других.