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Мадридское дерби. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto
Было бы круто, если бы в этом матче сыграл Андрей Лунин. Но объективная реальность такова, что вряд ли этого следует ожидать. Но от этого матч точно не станет пресным. Будет жарко в Мадридском дерби. Такое нельзя пропустить.
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Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 22:00. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 1.
Примера. 6-й тур
24 сентября. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Атлетіко - РеалСмотреть трансляцию
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