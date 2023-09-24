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Мадридское дерби. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Мадридское дерби. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Было бы круто, если бы в этом матче сыграл Андрей Лунин. Но объективная реальность такова, что вряд ли этого следует ожидать. Но от этого матч точно не станет пресным. Будет жарко в Мадридском дерби. Такое нельзя пропустить.

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Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 22:00. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 1.

Примера. 6-й тур
24 сентября. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Атлетіко - Реал
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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) смотреть футбол онлайн
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