Мадридское дерби. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Было бы круто, если бы в этом матче сыграл Андрей Лунин. Но объективная реальность такова, что вряд ли этого следует ожидать. Но от этого матч точно не станет пресным. Будет жарко в Мадридском дерби. Такое нельзя пропустить.

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Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 22:00. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 1.

Примера. 6-й тур

24 сентября. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1