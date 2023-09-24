Тренер Жироны: Сделаем скриншот турнирной таблицы

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу над "Мальоркой" (5:3) в 6-м туре Ла Лиги.

"Команда начала делать то, что, надеюсь, принесет очень хороший результат, но еще много работы, поскольку сейчас только начало сезона. Быть лидером Ла Лиги, пусть даже временным – это здорово. Мы сделаем скриншот турнирной таблицы. Я всегда говорю, что мы играем для наших болельщиков, и сегодня они пойдут домой счастливыми и гордыми.

Мы плохо начали игру, но затем провели потрясающий матч. Это был самый лучший первый тайм, который я видел как тренер своей команды. Взаимодействие между игроками было поразительным.

Нам нужно сохранить эту мотивацию, этот энтузиазм, эту ментальность агрессивной игры с мячом. 16 очков из 18 возможных – это отлично, но наша основная цель – достичь стабильности.

Качество футбола и ощущения, которые дарит мне команда, я ценю больше, чем результат", – сказал Мичел.