Тебас: Трансляция Ла Лиги стоит столько, как выпивка в Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, почему подписка на просмотр матчей чемпионата Испании одна из самых дорогих в Европе.

"Мы знаем, где находятся все эти пиратские серверы, имена их владельцев, как они транслируют матчи, но мы ничего не можем сделать, потому что до сих пор не принято соответствующее законодательство. Мы работаем над урегулированием этого вопроса вместе с Европейским Союзом и надеемся, что все это прекратится до февраля 2024 года.

Исторически трансляции испанского чемпионата стоили дорого из-за необходимости покупать линии, телефоны и т.д. Если подумать, то выходит, что футбол стоит примерно 10 евро в день, примерно такая же стоимость выпивки в Испании. Мы редко отказываем себе в том, чтобы хорошо провести время на улице, но за эту сумму можно посмотреть много спорта", - говорит Тебас.