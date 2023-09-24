Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тебас: Трансляция Ла Лиги стоит столько, как выпивка в Испании
Функционер ответил критикам, которые считают цену слишком высокой
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, почему подписка на просмотр матчей чемпионата Испании одна из самых дорогих в Европе.
"Мы знаем, где находятся все эти пиратские серверы, имена их владельцев, как они транслируют матчи, но мы ничего не можем сделать, потому что до сих пор не принято соответствующее законодательство. Мы работаем над урегулированием этого вопроса вместе с Европейским Союзом и надеемся, что все это прекратится до февраля 2024 года.
Исторически трансляции испанского чемпионата стоили дорого из-за необходимости покупать линии, телефоны и т.д. Если подумать, то выходит, что футбол стоит примерно 10 евро в день, примерно такая же стоимость выпивки в Испании. Мы редко отказываем себе в том, чтобы хорошо провести время на улице, но за эту сумму можно посмотреть много спорта", - говорит Тебас.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны: Сделаем скриншот турнирной таблицы
- Федорчук: Это был идеальный подкат от Ракицкого
- Силы обороны ликвидировали еще почти четыре сотни оккупантов. Генштаб подытожил данные о потерях россиян
- Жирона пропустила на старте матча против Мальорки с пенальти, виновником которого стал Цыганков
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО